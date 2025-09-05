หอการค้าไทย แนะ ‘นายกฯหนู’ คัดคนนอกมีฝีมือ นั่งทีมเศรษฐกิจ

หอการค้าไทย หนุนคัดคนนอกมีฝีมือ นั่งทีมเศรษฐกิจ
วันที่ 5 กันยายน นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป และมั่นใจจะใช้เวลาในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ช้า ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี
“คาดว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และเริ่มบริหารงานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางเดือนตุลาคม”
สำหรับหน้าตาของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ มีกระแสดึงคนนอกที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารงานด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ นั้นถือว่าเป็นเรื่องดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจไทยได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน