ค้าภายใน ลุยตรวจราคาสินค้า ไหว้สารทจีน พบราคาทรงตัว ย้ำผู้ค้าติดป้ายราคาให้ชัดเจน

DIT ลุยตรวจเข้มราคาสินค้าไหว้สารทจีน ชี้ราคาส่วนใหญ่ทรงตัว สินค้าเพียงพอ ย้ำผู้ค้าต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจน
นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสารทจีนปี 2568 ในวันนี้ (5 ก.ย.68) กรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเครื่องสักการะและของไหว้ในย่านการค้าสำคัญ ณ ตลาดเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลมีจำนวนมากสำหรับประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยจากการตรวจสอบพบว่า สถานการณ์ราคาสินค้าโดยรวมยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น ไก่ต้มทั้งตัว (ไก่บ้าน) และเป็ดพะโล้ ตัวละ 500 บาท หมูสามชั้น (บะแซ) ราคา 250 บาท/ชิ้น หมี่ซั่ว ตรานกนางแอ่น (ขนาด 400 กรัม/ถุง) ราคา 30 บาท เห็ดหอมจีน (ขนาดกลาง) ราคา 400 บาท/กก. กะหล่ำปลี ราคา 40 บาท/กก. ผักคะน้า ราคา 50 บาท/กก. กล้วยหอม ราคา 120 บาท/หวี ส้มสายน้ำผึ้ง ราคา 150 บาท/กก. องุ่นแดง (มีเมล็ด) ราคา 200 บาท/กก. ขนมเข่ง ราคา 35 บาท/คู่ ขนมเทียน ราคา 10 บาท/ชิ้น เครื่องไหว้ กระดาษเงินกระดาษทอง (ชุดกลาง) ราคา 25 บาท/ชุด ธูปห่อเล็ก ราคา 15 บาท/ห่อ เทียนขาไม้ (เล็ก) ราคา 6 บาท
และสินค้าบางรายการมีราคาปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เช่น เนื้อสุกรชำแหละ เนื้อแดง ปัจจุบันราคา 170 บาท/กก. (ปีก่อน 180 บาท/กก.) สามชั้น ปัจจุบันราคา 220 บาท/กก. (ปีก่อน 240 บาท/กก.) และแอปเปิ้ลฟูจิ ปัจจุบัน 20 บาท/ลูก (ปีก่อน 50 บาท/ลูก) ด้านปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าสินค้าบางรายการมีต้นทุนปรับเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงจำหน่ายราคาเดิม
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาได้ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบการเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
