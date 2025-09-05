หุ้นไทยดีดบวก 12.25 จุด รับ อนุทิน นั่งนายกฯ คนที่ 32 มูลค่าซื้อขาย 5.16 หมื่นล้านบาท
วันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันนี้ว่า หุ้นเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,252.55 จุด เคลื่อนไหวในแดนบวกก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,264.80 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 12.25 จุด หรือบวก 0.98% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,270.31 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,255.71 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 51,657.81 ล้านบาท
นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ปิดที่ระดับ 1,265 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.16 หมื่นล้านบาท จำนวนหุ้นปรับขึ้น 358 บริษัท หุ้นปรับลง 115 บริษัท ถือเป็นการวิ่งขึ้นตอบรับสภาฯ โหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย ผสานธีมดอกเบี้ยขาลง สนับสนุนแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์ดังกล่าว ดัชนีหุ้นไทยจึงวิ่งเร่งตัวขึ้นในการซื้อขายภาคบ่ายหลังผลโหวตจากสภาฯ เริ่มชัดเจน โดยดัชนีวิ่งทำสู่ระดับสูงสุดกว่า 17 จุด ก่อนมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างบางส่วน
“มีเซกเตอร์หุ้นที่ปรับขึ้นเด่นหนุนดัชนีรวม คือ กลุ่มอิเล็กฯ (DELTA, HANA), กลุ่มท่องเที่ยวฯ (AOT, CENTEL, ERW), กลุ่มค้าปลีก (CPALL, CPAXT, BJC, DOHOME), กลุ่มปิโตรฯ (PTTGC, IVL, SCC, IRPC) และกลุ่มไฟแนนซ์ (KTC, SAWAD, MTC, JMT) ส่วน Sector ที่ปรับลง คือ กลุ่มธนาคาร (BBL, KBANK, SCB) โดยมองกรอบตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ถัดไปวิ่งในระดับ 1,250-1,295 จุด” นายฐกฤต กล่าว