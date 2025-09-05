ซีพี แอ็กซ์ตร้า เปิด โลตัส ลํานารายณ์ ไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ชาวลพบุรี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสาขาใหม่ โลตัส ลํานารายณ์ สาขาที่ 227 ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) และเป็นสาขาที่ 4 ในจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บนทำเลทอง บนพื้นที่กว่า 26,000 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยสินค้าสดคุณภาพสูง พร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคจากหลายแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างชาติ ครบครันด้วยร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ร้านค้าท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อย สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
“โลตัส ลํานารายณ์” ตั้งอยู่บนเส้นทางหลัก “ถนนสุรนารายณ์” ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดลพบุรี โดยพาดผ่านตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ใกล้ย่านชุมชนที่พักอาศัย โรงแรม และสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำตำบล ถือเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง และการขนส่ง จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่โลตัส ได้เปิดให้บริการสาขาลำนารายณ์แห่งนี้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความชอบที่หลากหลายของลูกค้าทุกเพศทุกวัย พร้อมตอบรับความต้องการของคนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการคัดสรรสินค้าอาหารสดสุดพรีเมียม และวัตถุดิบนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก มาเสิร์ฟให้ผู้บริโภคในราคาที่คุ้มค่า กว่า 23,000 รายการ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่สินค้า ได้แก่ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องแต่งกาย
ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อสินค้า ผ่าน Lotus’s SMART App โดยสามารถเลือกวันและเวลาจัดส่งได้ตามต้องการ หรือจะรับสินค้าเองที่สาขาใกล้บ้านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนด อีกทั้งมีรีวอร์ดโปรแกรม My Lotus’s เพิ่มความคุ้มค่า โดย 1 โลตัสคอยน์ มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาทขึ้นไป สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้ทันที ทั้งในสาขาและผ่านแอปพลิเคชัน
อย่างไรก็ตาม โลตัสยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการจ้างงานคนในท้องถิ่น โดยสาขาลำนารายณ์ มีพนักงานกว่า 80% เป็นคนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อันเป็นเจตนารมย์ของโลตัส ที่ต้องการให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น ให้โอกาสพนักงานได้ทำงานใกล้บ้าน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสาธารณกุศลต่าง ๆ