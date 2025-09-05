กัสส์แดมน์กู๊ด คราฟต์ไอศกรีมสัญชาติไทย ผุดแฟรนไชส์ สยายปีกบุกตลาดภูธร
วันที่ 5 กันยายน นายนที จรัสสุริยงค์ ผู้ร่วมก่อตั้้ง บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด เจ้าของแบรนด์คราฟต์ไอศกรีมกัสส์ แดมน์ กู๊ด(Guss Damn Good) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดไอศกรีมพรีเมียมแมส ราคาตั้งแต่ 89 บาท ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และมีคู่แข่งน้อย ซึ่งบริษัทได้เข้ามาทำตลาด 10 ปีแล้ว ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อปีและมี 18 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนไทยและวัยทำงาน สำหรับแผนการลงทุนในปี 2568 ยังขยายสาขาต่อเนื่อง โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อสาขา ซึ่งในครึ่งปีแรกเปิดแล้ว 2 สาขาที่เดอะมาร์เก็ต แบงค็อกและเทอร์มินอล 21 อโศก และครึ่งปีหลังจะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตและอีกแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ทำให้ถึงสิ้นปี 2568 นี้จะมีทั้งหมด 20 สาขา พร้อมตั้งเป้ามียอดขายเติบโต 20%
นายนทีกล่าวว่า บริษัทวางแผนธุรกิจภายใน 3 ปีนี้ จะมียอดขาย 200 ล้านบาท โดยจะเพิ่มกลยุทธ์การตลาด ด้วยการขยายฐานลูกค้าเพิ่ม จากเดิมทำตลาดเฉพาะกลุ่ม B2C จะขยายยังกลุ่มใหม่เป็นลูกค้าธุรกิจหรือกลุ่ม B2B เช่น ร้านอาหาร รวมถึงขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยขายผ่านโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น นอกจากนี้จะทดลองเปิดขายแฟรนไชส์สาขาแรกที่เขาใหญ่ภายในปี 2569 และเป็นการบุกตลาดต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก
“ขณะเดียวกันเรายังมุ่งสร้างแบรนด์ด้วยการคอลลาบอเรชั่นกับแบรนด์ต่างๆ ล่าสุดได้ร่วมกับ COPPER BEYOND BUFFET ผู้นำวงการบุฟเฟต์นานาชาติระดับพรีเมียมของเมืองไทย นำไอศกรีม 7 รสชาติยอดฮิตมาจัดเป็นบุฟเฟต์ไฮศกรีม เสิร์ฟไม่อั้นที่คอปเปอร์ ได้แก่ ดาร์กช็อกโกแลต 70%, เกลืออัลมอนด์, วานิลลาเกลือคุกกี้, กรีกโยเกิร์ต บิสคอฟครันช์, วานิลลามาดากัสการ์, อูจิมัทฉะและยูสุ”นายนทีกล่าว