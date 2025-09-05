เซ็นทรัล พาร์ค ที่สุดของกรุงเทพ จุดขาย ‘สวนลอยฟ้า’ เทควิวพาโนรามิก 180 องศา
เปิดบริการวันแรก คนแห่เช็คอินทะลัก ศูนย์การค้าเปิดใหม่”เซ็นทรัล พาร์ค“ ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของเซ็นทรัลพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสคุณภาพระดับโลก ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มูลค่าโครงการรวม 46,000 ล้านบาท บนทำเลหัวมุมถนนสีลมและพระราม 4 ตรงข้ามสวนลุมพินี
โครงการประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานี คอนโดมิเนียมหรู อาคารสำนักงาน และศูนย์การค้า โดยเมื่อเดือนกันยายน 2567 เปิดบริการโรงแรมค่าห้องเริ่มต้น 12,000 บาทบวกๆต่อคืน ส่วนคอนโดมิเนียมพร้อมส่งมอบในปีนี้มีเพนต์เฮาส์ที่ว่ากันว่าอาจจะเห็นราคาแตะ 1 ล้านบาทต่อตารางเมตร แพงสุดในกลุ่มลิสต์โฮลด์ ขณะที่อาคารสำนักงานเปิดบริการแล้ว และในเดือนพฤศจิกายนนี้ศูนย์การค้าจะเปิดเต็มรูปแบบ หลังเปิดเฟสแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568
สำหรับไฮไลท์ Roof Park สวนลอยฟ้าบนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ใหญ่ที่สุดในไทย ที่เชื่อมต่อวิว”สวนลุมพินี” พร้อมดีไซน์เนินเขาลาดระดับจากชั้น 4 ถึงชั้น 6 วิวพาโนรามิก 180 องศา ได้ฤกษ์เปิดไปหมาดๆเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ถือว่าเป็น”แม่เหล็ก-จุดขายใหม่”ของโครงการ สะท้อนจากภาพคนแห่เช็กอินแชะภาพแตะขอบฟ้าอย่างคับคั่ง
โฟกัสศูนย์การค้าใหม่”เซ็นทรัล พาร์ค” ทางเซ็นพัฒนา ปักหมุดเป็น Culinary Landmark แห่งใหม่ของเอเชีย ที่สุดแห่งรสชาติระดับโลก อาทิ First-time in Thailand ร้านดังระดับตำนาน, ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ ,ร้านคิวยาว และ Michelin Guide เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ รวมถึง 550 แบรนด์ดังระดับโลกและไทย รองรับ day-to-night lifestyle ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ตัวท็อป แบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ แกดเจ็ตชั้นนำทยอยเปิดตัวต่อเนื่อง
“วัลยา จิราธิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่า ในฐานะผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต เซ็นทรัลพัฒนาเห็นศักยภาพของทำเล Prestigious Address ใจกลาง Super Core CBD ของกรุงเทพฯ จึงได้ออกแบบศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัล พาร์ค’ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทุกเจเนอเรชั่น ภายใต้แนวคิด ‘Here for All of You’ โดยเป็นส่วนหนึ่งของมิกซ์ยูส ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’
“ศูนย์การค้าแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางชีวิตรูปแบบใหม่ที่ผสานเมืองเข้ากับพื้นที่สีเขียวอย่างไม่เคยมีมาก่อน ด้วย Roof Park ขนาด 7 ไร่ ใจกลางเมืองใหญ่ที่สุดในไทย เชื่อมต่อกับสวนลุมฯ พร้อมวิวพาโนรามิก 180 องศา ยังคงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ผืนประวัติศาสตร์ เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสร้างมาตรฐานใหม่แห่งไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ชีวิตคนเมือง ที่ผสาน Well Being และ Sustainability เชื่อมชีวิตเมืองกับธรรมชาติให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน และช่วยยกระดับกรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานครระดับโลก” วัลยา กล่าว
“วัลยา”กล่าวว่า ด้านงานดีไซน์ ใช้โทนสี “3 กษัตริย์” – เงิน ทอง และคอปเปอร์ – สีเสริมมงคลและความมั่งมี พร้อมคง Legacy ของดุสิต ด้วย Façade ที่สะท้อน Heritage ผ่านทุกดีเทล ดีไซน์โค้งและคลื่น เพิ่มมิติด้วยจอ LED digital curved ขนาดใหญ่กว่า 518 ตร.ม. รองรับคอนเทนต์ 3D ด้วย Visual Impact ที่ดึงดูดสายตากว่า 1 ล้านคู่ต่อวัน กลายเป็นจุด Landmark ใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางสะดวกที่สุดด้วยการเชื่อมต่อ BTS – MRT – Skywalk รองรับ Commuter กว่า 70,000 คนต่อวัน หรือมากกว่า 25 ล้านคนต่อปี
พร้อมยกระดับเป็น Culinary Landmark แห่งเอเชีย รวมที่สุดแห่งรสชาติจากทั่วโลกไว้ในที่เดียวรวมลิสต์ร้านดัง ที่สุดแห่งรสชาติจากทั่วโลก
- First-time in Thailand ร้านดังครั้งแรกในเมืองไทย อาทิ KIWAMIYA ร้านเทปันยากิที่มีสเต็กวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น, โควไบ พรีเมียมชาบู, Long Jing อาหารจีนฟิวชันจากหางโจว, Super Matcha ชาเขียวพรีเมียมสุดฮิตจากเกาหลี, CHEONGDAM GARDEN (KOREAN GRILL) เป็นต้น
- ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ DOWNTOWN BY FRAN’S, MAGURO KAPPOU, GRILL YAMAYA, SUN MOULIN, CHAGEE, BAR B Q PLAZA, NOSE TEA, CHONGDEE, KOI THE’, POTATO CORNER SHAKES & FRIES, CTM, KHAO SOI PRIN, MENSHO, TP TEA, สมานฉันท์
- ร้านดังคิวยาว อาทิ HIKINIKU TO COME, KATSU MIDORI, SHABU BARU, KAM’S ROAST, BEAUTY IN THE POT, KATSUKURA
- แบรนด์อาหารดังมายก Group อาทิ เครือไอเบอรี่กรุ๊ป: บุรามาลี ร้านอาหารไทยในโรงน้ำชา, โต๊ะคิม, ทองสมิทธ์, ฟ้าปลาทาน, MAISON RORU, Maguro Group: KIWAMIYA, MAGURO KAPPOU, HITORI SHABU, Meation Group: SAEMAEUL EXPRESS, BHC CHICKEN, SOLSOT
- รวม Michelin Guide และสตรีทฟู้ด 70 ร้านดัง กว่า 1,000 เมนู เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ – ที่ Park Side Market ชั้น LG – Food destination concept ใหม่ #ฟลอร์นี้มีแต่ของอร่อย
- เอาใจสายหวานด้วยกว่า 50 แบรนด์ Coffee–Tea–Sweet ตัวท็อปที่มาประชันกันอย่างจุใจ พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “แบรนด์น้องใหม่” ที่บุกตลาดไทยเป็นครั้งแรก
ที่สุดของไลฟ์สไตล์คนเมือง ผ่าน 8 ชั้น 8 เรื่องราว ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ได้แก่
- LG Floor – Parkside Market: รวมร้าน Michelin Guide เยอะที่สุดในไทย และสตรีทฟู้ดเจ้าดัง จากทั่วกรุงเทพฯ กว่า 1,000 เมนู ครบในที่เดียวเปิดให้บริการ 8.00 – 22.00 น. ร้านดัง New Concept และร้านดังอื่นๆ และโซน Take Home พร้อมร้านรวมงานคราฟต์แบรนด์ของดีของไทย DIVANA, GOOD GOODS, HUG CRAFT
- G Floor – Parkside Food Hall: คาเฟ่และร้านอาหารชื่อดัง เพลิดเพลินได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ พบกับ First Time in Thailand พร้อมด้วย iberry group ยกเครือ รวมทั้ง ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล พาร์ค แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ในสไตล์ Modern Thai Heritage, Take Home Zone รวมของอร่อยย่านดังในที่เดียว ในรูปแบบ Grab & Go
- 1st Floor – About Fashion: อัปเดตเทรนด์ก่อนใครกับแบรนด์แฟชั่นและบิวตี้ที่สะท้อนความเป็นตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ และ Prestige Cosmetic Brands และ ร้านกาแฟดัง % ARABICA เชื่อมต่อ BTS Skywalk
- 2nd Floor – Fashion Playground: แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ยอดนิยมที่สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ ให้เป็นตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด First Time in Thailand : LIVE!, SUNNIES WORLD และ มัลติแบรนด์สโตร์ COMMA &ND, JOURNAL, LACOSTE, MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD, NIKE, ORI, POP MART, SEPHORA, SKONX, UNIQLO, VICTORIA’S SECRET, Beauty: JUNG SAEM MOOL, SKINLAB, IT & Gadgets: Studio7, Home and Hair Care: DYSON, STANLEY, Café: THE SUMMER COFFEE
- 3rd Floor – Active Energy: แบรนด์แอคทีฟแวร์และไลฟ์สไตล์แฟชั่น พร้อมไอเทมเด็ดตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างลงตัว ทั้ง First Time in Thailand : ADIDAS KIDS, ICEBREAKER, VIVAIA, Beauty : BEAUTRIUM, Café : VE/LA
- 4th Floor – Life Essentials: แบรนด์ Gadget ชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมโซนธนาคาร สปาและศูนย์ดูแลสุขภาพ และคอนเซ็ปต์สโตร์ รวมถึงแฟล็กชิปสโตร์ First Time In Thailand : FELLOW BY YELLOW STUFF, IC! BERLIN, Café : KSANA MATCHA, MOLLY TEA, ZUS COFFEE
- 5th Floor – Parkside Eatery: รวมสุดยอดร้านอาหารระดับพรีเมียมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ร้านเปิดใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ร้านคอนเซ็ปต์ใหม่สุดครีเอทีฟ ร้านดังในตำนาน ไปจนถึงคาเฟ่สุดชิค
- 6th Floor – The Glasshouse: สัมผัสมื้อพิเศษบนดาดฟ้า พร้อมวิวพาโนรามิก เปิดให้บริการธันวาคมนี้