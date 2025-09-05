หอค้าไทย ผนึกกำลัง จัดแฟร์ 50 ปี สัมพันธ์ไทย-จีน บริษัทชั้นนำจ่อเอ็มโอยู 6 พันล้าน ซื้อขายสินค้า-ร่วมทุน
วันที่ 5 กันยายน นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย–จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีนในประเทศไทย และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้ “คณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทย–จีนอย่างยั่งยืน” เตรียมจัดงาน Thailand–China Cooperation Expo 2025 ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “50 ปี ความสัมพันธ์ไทย–จีน : ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น ศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain Hub) และขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอนาคตในทุกมิติ
Thailand–China Cooperation Expo 2025 ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองวาระแห่งประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย–จีน แต่ยังเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะสั้นงานดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านการเจรจาธุรกิจ การลงทุน และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันในระยะยาวจะช่วยยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของจีนและเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 3 วัน อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมระดับนานาชาติที่สะท้อนถึงความร่วมมือไทย–จีนในทุกมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทชั้นนำของไทยและจีน รวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งการซื้อขายสินค้าและการร่วมทุน ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ และขยายการลงทุนระหว่างสองประเทศ
นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรม Supply Chain Forum และเวที Business Matching
ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เจรจาเชื่อมโยงธุรกิจ โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV), พลังงานหมุนเวียน, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และนวัตกรรมด้านเกษตร–อาหาร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยและจีนร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีความยั่งยืนแข่งขันได้ สอดคล้องกับเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลในอนาคต
ในด้านการพัฒนากำลังคน ยังได้มีการจัด Job Fair Zone ร่วมกับกระทรวงแรงงานและ บริษัทชั้นนำไทย–จีน เปิดรับสมัครงานกว่า 3,000 ตำแหน่ง ครอบคลุมสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง เช่น วิศวกรรม, ดิจิทัล, โลจิสติกส์ และบริการสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโลก ขณะเดียวกันยังมี Education Fair Zone ที่มอบโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะใหม่ โดยเปิดให้ทุนการศึกษากว่า400 ทุน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของทั้งสองประเทศ เพื่อปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต
นอกเหนือจากกิจกรรมด้านธุรกิจและการศึกษาแล้วยังมีสัมมนาเฉพาะด้านและเสวนาระดับสูงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้นำองค์กรทั้งไทยและจีน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมุมมองเชิงกลยุทธ์ต่อความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ รวมถึงการจัดงาน Gala Dinner เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่สืบทอดต่อเนื่องมากว่า
5 ทศวรรษ ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่หยั่งรากลึกในทุกระดับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศ
“งาน Thailand–China Cooperation Expo 2025 ถือเป็นมหกรรมครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของไทย–จีนตลอด 50 ปีที่ผ่านมา และจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ความร่วมมือเชิงลึกในยุคใหม่ ไม่เพียงเป็นเวทีสำคัญด้านการค้าและการลงทุน แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่เปิดประตูสู่อาชีพ การศึกษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น Global Supply Chain Hub ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”