ประธาน สรท. หวังดรีมทีมเศรษฐกิจ รัฐบาลอนุทิน แนะดึงผู้บริหารเอกชนมาทำงานเพื่อปท.
วันที่ 6 กันยายน นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก เปิดเผยถึงทีมเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ ว่า ในภาคเอกชน มองว่ามีผู้บริหาร เก่งหลายต่อหลายคน ที่สมควรเชิญเข้ามาร่วมทีมเศรษฐกิจใหม่
อย่างด้านการเงินการคลัง นายวีรไท สันติประภพ หรือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หรือนายกานต์ ตระกูลฮุน
“ ขึ้นกับว่าทีมเศรษฐกิจที่นายกใหม่เลือกมาให้ช่วยทำงาน ถ้าได้คนดีมีฝีมือ ก็น่าที่จะให้โอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติกันทุกคน น่าที่จะ ดีต่อประเทศมากกว่า จะรีบยุบสภาโดยพลัน “ นายธนากร กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าชายฮิซาฮิโตะ รัชทายาทลำดับที่ 2 ญี่ปุ่น เข้าพิธีบรรลุนิติภาวะ พระองค์แรกในรอบ 40 ปี
- อิชิอิ ไม่หวั่นอันดับโลกต่ำกว่า หวังปราบอิรักป้องกันแชมป์คิงส์คัพ
- เอกชนใต้ แนะรบ.ใหม่ อัดยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มโชว์ผลงาน ก่อนเลือกตั้งใหม่
- วันชัย เปรียบรบ. 4 เดือน เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หวังอะไรไม่ได้ ปชช.ทำได้แค่ทำบุญ-ทำใจ