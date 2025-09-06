เศรษฐกิจ

ประธาน สรท. หวังดรีมทีมเศรษฐกิจ รัฐบาลอนุทิน แนะดึงผู้บริหารเอกชนมาทำงานเพื่อปท.

ประธาน สรท. หวังดรีมทีมเศรษฐกิจ รัฐบาลอนุทิน แนะดึงผู้บริหารเอกชนมาทำงานเพื่อปท.

วันที่ 6 กันยายน นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก เปิดเผยถึงทีมเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ ว่า ในภาคเอกชน มองว่ามีผู้บริหาร เก่งหลายต่อหลายคน ที่สมควรเชิญเข้ามาร่วมทีมเศรษฐกิจใหม่

อย่างด้านการเงินการคลัง นายวีรไท สันติประภพ หรือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หรือนายกานต์ ตระกูลฮุน

“ ขึ้นกับว่าทีมเศรษฐกิจที่นายกใหม่เลือกมาให้ช่วยทำงาน ถ้าได้คนดีมีฝีมือ ก็น่าที่จะให้โอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติกันทุกคน น่าที่จะ ดีต่อประเทศมากกว่า จะรีบยุบสภาโดยพลัน “ นายธนากร กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง