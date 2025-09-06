เอสเอ็มอี เชียร์รบ.หนู ฟื้นคนละครึ่ง แนะมุ่งกลุ่มรายได้น้อย – เกษตรกร – นักเรียน
นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สนับสนุนรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ฟื้นมาตรการคนละครึ่ง โดยครั้งนี้ขอเสนอให้เป็นมาตรการคนละครึ่ง ภาคพิเศษ หรือ รูปแบบใหม่ที่รัฐบาลจะช่วยส่งแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะฐานรากที่ประสบสภาวะซบเซาเป็นสิ่งประชาชนและผู้ประกอบการรอคอยที่จะเห็นเป็นรูปธรรม และนำปัญหา อุปสรรคในอดีตมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้น เพราะร้านอาหาร ร้านโชว์ห่วย ตลาดสด รวมกันกว่า 1,000,000 รายทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพ เพิ่มกำลังซื้อ
โดยควรดำเนินการ ดังนี้ 1.มุ่งเป้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม อาทิ กลุ่มแรงงาน เกษตรกร เอสเอ็มอี นักเรียน และนักศึกษา เป็นต้น 2.ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมต้องลงทะเบียนมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจมาตรการที่ถูกต้อง 3.ควรจูงใจผู้ประกอบการเข้าระบบภาษี ไม่ต้องทำบัญชีแต่ให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)ให้รัฐแทน 4. ให้สิทธิประโยชน์แต้มต่อจากการช่วยจัดเก็บแวต อาทิ การเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารรัฐแบบดอกเบี้ยต่ำ 5.เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกต้องอัพเดท เพื่อใช้วิเคราะห์ออกแบบมาตรการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจประเทศต่อไป
“นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หรือคิว4 ต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกชุดในการส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองใกล้เคียง เทศกาลปีใหม่ ที่มีไทม์ไลน์ชัดเจน เพื่อให้กระแสเงินสะพัดส่งผลต่อผู้ประกอบการในห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อให้จีดีพีปีนี้ขยายตัว แข่งขันกับประเทศอื่นๆในอาเซียนได้”นางแสงชัยกล่าว