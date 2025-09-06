โชห่วย โอด กำลังซื้อวูบ 50% หวังฟื้นคนละครึ่ง เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท

โชห่วยโอดกำลังซื้อวูบ 50% หวังรัฐบาลอนุทิน ฟื้นคนละครึ่ง เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะมีการฟื้นโครงการคนละครึ่ง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนและร้านค้ารายเล็ก เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายได้จริง นอกจากนี้อยากให้มีการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มจาก 300 บาท เป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน และขอให้ทำในทันที เนื่องจากปัจจุบันกำลังซื้อหายไปมากถึง 50% เพราะคนไม่มีรายได้เะิ่มราคาพืชผลเกษตรก็ตก ซึ่งโครงการคนละครึ่งจะสร้างบรรยากาศให้คึกคักโดยเฉพาะร้านอาหาร ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในร้านค้าปลีกและค้าส่งได้
“ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ และการค้าขาย เพราะเงียบมาก รัฐบาลใหม่ต้องเร่งกระตุ้น คาดหวังนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาบ้าง” นายสมชายกล่าว
นายมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ จำกัด ผู้ประกอบการค้าปลีก-ค้าส่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตอนนี้กำลังซื้อตกไปร่วม 30-40% เทียบกับช่วงก่อนมีโควิด ต้องบอกว่าตอนนี้เลยจุดต่ำสุดมาแล้ว การที่รัฐบาลใหม่เตรียมจะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกครั้งถือว่าดี เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและส่งผลดีต่อยอดขายร้านค้ารายย่อยและร้านอาหารดีขึ้น ในส่วนของค้าปลีกและค้าส่งไม่ได้อานิสงส์มากนัก เพราะจะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลใส่เงินเข้าไปในบัตรเพิ่ม
“กำลังซื้อทางภาคอีสานเงียบมาก โดยเฉพาะร้านค้าจากอีสานใต้ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชา จากที่ได้พูดคุยกับร้านค้ายอดขายหายไปมากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหลังเกิดข้อพิพาทชายแดนขึ้น และยังลามมายังจังหวัดอื่นๆ เช่น อุดรธานี เป็นต้น อยากขอให้รัฐบาลช่วยเร่งเคลียร์ให้จบโดยเร็วเพื่อพลิกฟื้นการค้าขาย”นายมิลินทร์กล่าว