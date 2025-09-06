มาแล้ว! โบนัสสุกี้ สาขาแรกในกทม. เปิดที่ ‘ลิตเติ้ลวอล์ค รามคำแหง’ 10 ก.ย.นี้
ในที่สุดก็เผยพิกัดแล้ว สาขาที่ 3 โบนัส สุกี้ (BONUS SUKI) สุกี้น้องใหม่ ในเครือ MK เตรียมเปิดวันที่ 10 กันยายน 2568 นี้ ที่ ลิตเติ้ล วอล์ค รามคำแหง 129 (LITTLE WALK) คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ของทำเลกรุงเทพโซนตะวันออกและเป็นสาขาแรกที่บุกกรุงเทพฯ
จากก่อนหน้านี้ตะลุยเปิด 2 สาขา จากสาขาแรก “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี” เปิดไปเมื่อ 16 กรกฎาคม 2568 จากนั้นได้ขยายสาขาที่2 ต่อทันทีที่ “แม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับสาขาใหม่ๆ จะมีตามมาอีกหลายสาขาทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล เช่น พระราม 2 ธัญบุรี และจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น สกลนคร มหาสารคาม เป็นต้น
สำหรับ “โบนัส สุกี้” เป็นบุฟเฟต์ มีเมนูกว่า 60 เมนู ทานได้ 2.15 ชั่วโมง ในราคา 219 บาท /ท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล ราคา 39 บาทและ Vat 7%) ราคาเนต 276 บาท เปิดตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 05.00 น.