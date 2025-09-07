พาณิชย์ เตรียมพร้อมขบวนการ รองรับเปิดค้าชายแดน เมียนมา-กัมพูชา
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เร็ว ทำให้คลายกังวลและเป็นเรื่องดีให้การเจรจาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยเฉพาะการเจรจาลดอุปสรรคการค้าชายแดนทั้งไทย-เมียมมา จากก่อนหน้าใช้มาตรการ Import License เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ผ่านด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งต้นสัปดาห์นี้ ทูตไทยประจำเมียนมา และทูตพาณิชย์ ณ ย่างกุ้ง จะเข้าพบและหารือรัฐมนตรีการค้าของเมียนมา เบื้องต้นเตรียมไว้ 3 ประเด็น ในการหารือแนวทางทำให้การนำเข้าและส่งออกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมาตรการสินค้าที่ได้มาตรฐาน
นางอารดา กล่าวว่า เช่นเดียวกับการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา เชื่อว่าหลังมีรัฐบาลใหม่ สองฝ่ายจะหารือและหาทางออกระหว่างกัน เพื่อให้สถานการณ์การค้าชายแดนได้กลับมาตามปกติ โดยกรมเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปิดการค้าและสร้างความเข้าใจถึงวิธีการปฎิบัติจากนี้
สำหรับการเจรจารายละเอียดหลังสหรัฐฯประกาศอัตราภาษีตอบโต้นำเข้าสินค้าจากไทย 19% นั้น ก็จะยังเดินหน้าได้ตามกรอบเวลา เพราะการเจรจาทางเทคนิคอยู่ในระดับข้าราชการประจำ อย่างการคำนวณสัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในภูมิภาค (Regional Value Content – RVC) การเปิดตลาดนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ เข้ามาในไทย รายการสินค้าเฝ้าระวังสวมสิทธิไทยแล้วส่งออก ที่เตรียมจะประกาศไว้แล้ว 65 รายการ เป็นต้น