ปธ.สรท. หวังรบ.ใหม่ จัดการ 4 เรื่องใน 4 เดือน ชี้ถ้าทำได้อาจมีสิ่งที่ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 แถลงลุยงาน 4 เรื่อง และประกาศยุบสภาใน 4 เดือน ว่า แม้ระยะเวลาในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้จะสั้นเพียง 4 เดือน แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนสร้างความหมายใหม่และอาจเปิดโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้นได้
สำหรับภาคเอกชนและประชาชน สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สร้างความคาดหวังว่า “อาจมีสิ่งที่ดีขึ้น”
1. การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี
• การคัดเลือกและแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางเชิงนโยบายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
• หากได้บุคคลที่มีความสามารถ โปร่งใส และเข้าใจปัญหา จะสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การทบทวนนโยบายที่มีอยู่
• รัฐบาลควรใช้ช่วงเวลานี้พิจารณาว่านโยบายใดที่เหมาะสม ควรเดินหน้าต่อ และนโยบายใดที่ไม่เหมาะสมควรปรับหรือหยุด
• การกล้าตัดสินใจเชิงนโยบายในช่วงสั้น ๆ นี้ แม้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่จะสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา
3. การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
• ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังลำบาก งบประมาณประเทศควรถูกใช้ไปในโครงการที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ต้องเลือกให้ถูกทิศ ถูกเวลา และตอบโจทย์ประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุน SMEs และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
4. การสร้างความหวังและความเชื่อมั่น
• แม้เวลาเพียง 4 เดือนจะสั้น แต่การแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน เช่น ความโปร่งใส (Anti-Corruption), ความจริงใจต่อการแก้ปัญหา และการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา จะช่วยให้ประชาชนและเอกชนเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง
• ความหวังแม้เพียงเล็กน้อยในช่วงนี้ อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อไปได้