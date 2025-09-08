ด้วยรักและผูกพัน

จังหวะตรงกันพอดี สำหรับช่วงเวลาเกษียณอายุของเหล่าพี่ข้าราชการวันที่ 30 กันยายนนี้ กับลมการเมืองที่เปลี่ยนทิศ
สำหรับ ทั่นเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทีมงานคู่ใจ คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ อดีตหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แม่ทัพทีมสุดซอย
เมื่อเร็วๆ นี้ ทั่นณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมจัดงานวันมุทิตาจิต อำลาข้าราชการเกษียณ ของกระทรวงอุตฯ ปี 2568 ทั่นเอกนัฏที่ยังนั่งรักษาการ ได้ร่วมงานให้กำลังใจข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงพี่ๆ คนขับรถ
ด้วยรักและผูกพันที่ทำงานด้วยกันมา จึงเกิดเป็นภาพแห่งความประทับใจจากท่านเอกนัฏ และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม