หอการค้าไทย ระดมความเห็นนักธุรกิจไทย-ต่างชาติ ชงนายกฯอนุทิน ฟื้นเศรษฐกิจ

หอค้าไทย ระดมความเห็นนักธุรกิจไทยและต่างชาติ ชงนายกฯอนุทิน ฟื้นเศรษฐกิจ
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 8 กันยายน ที่โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในการเปิดงานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2025 The Board of Trade of Thailand Annual Seminar 2025 Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตว่า ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ สภาหอการค้าแห่งประเทศ ไทยมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายอธิ กล่าวว่า ขณะนี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอความกรุณาจากทุกสมาคมการค้าโปรดนำส่งประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะที่สามารถผลักดันได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะสั้น (Quick win) มายังสภาหอฯ ภายในวันพุธที่ 10 กันยายน 2568
“โดยทางสภาหอฯจะนำส่งแบบสอบถามประเด็นไปยังทุกสมาคมทางอีเมล์ พร้อมทั้งรวบรวม พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป” นายอธิปกล่าว