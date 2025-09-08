พิชัย อำลาตำแหน่ง รมว.คลัง ขอบคุณข้าราชการ แนะบริหารทรัพย์สินเพิ่มรายได้เข้ารัฐ

พิชัย อำลาตำแหน่ง รมว.คลัง ขอบคุณข้าราชการ-หน่วยงานต่างๆ แนะบริหารทรัพย์สินเพิ่มรายได้เข้ารัฐ ยันคลังพร้อมขับเคลื่อนป้องกันปัญหา-สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายในงานร่วมแสดงความขอบคุณและอำลา รมว.คลัง และ รมช.คลัง ว่า ช่วงเวลา 16 เดือน 3 วัน รวมถึงวันนี้ ที่มานั่งทํางานได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือไปจากวงการภาคเอกชน ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันโครงการต่างๆ ทั้งขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยกระทรวงการคลัง นอกจากการจัดเก็บภาษีแล้ว ควรทบทวนการถือครองทรัพย์สินและทรัพยากรของประเทศว่ามีสมบัติเก่าหรือที่ทิ้งไว้ในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ และควรถือครองต่อไปเพียงใด ทรัพย์สินใดควรนำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางการคลังที่เหมาะสม
“ทรัพย์สินเดิมที่ลงทุนมานาน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า และระบบสายส่งต่าง ๆ ควรนำกลับมาบริหารจัดการให้เกิดรายได้เพิ่ม เช่นเดียวกับหลายประเทศที่นำสินทรัพย์รัฐมาใช้เป็นแหล่งรายได้” นายพิชัย กล่าว
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ช่วยวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบและช่วยกระจายรายได้ ขณะที่แนวทางที่จะทำให้การดำเนินนโยบายการเงินและการคลังไปในทิศทางเดียวกันและเดินได้สะดวก จึงเป็นที่มาในการหารือร่วมกันกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างใกล้ชิด
ถึงแม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลกยังไม่แน่ใจว่าจะรุนแรงแค่ไหน แต่ยืนยันว่าหน่วยงานในกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด พร้อมทั้งขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมทำงานด้วยกัน ตลอดจนหน่วยงานหลายๆ แห่ง รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้ง 2 ท่าน ในผลักดันเรื่องต่างๆ ทั้งหมด