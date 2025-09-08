“อรรถกร” คุมเข้มทุเรียนแช่แข็ง ยกระดับมาตรฐานเกษตรไทย ป้องกันสินค้าปลอมแปลง
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2568 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็ง โดยการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังจากออกใบอนุญาตแล้ว กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการนำเข้า-ส่งออกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมาบรรจุหีบห่อใหม่ และสวมสิทธิกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าทุเรียนจากไทย ส่งผลให้สินค้าเกษตรไทยได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและสานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างต่อเนื่อง
นายอรรถกร กล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการประกาศกฎกระทรวงแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ. 9046-2560) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. 9070-2566) ซึ่งปัจจุบันประเทศคู่ค้า กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องแนบรายงานผลวิเคราะห์ทุกชิปเมนต์ ทั้งการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 4 ชนิด โลหะหนักแคดเมียม และสารสีต้องห้าม Basic Yellow 2 (BY2) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2568 เป็นต้นมา เพื่อลดปัญหาการกีดกันทางการค้าและเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกของประเทศคู่ค้า
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การผลิตพืชโดยปลอดการเผา ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเมล็ดแห้ง และอ้อยโรงงาน โดยกำหนดแนวทางการจัดการแปลงเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวให้ปลอดจากการเผาในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ก่อนเพาะปลูก ระหว่างเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการเกิดการเผาในที่โล่ง (open burning) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรฐานนี้จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM2.5
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ดำเนินการแบบภาคสมัครใจไปก่อน และค่อยปรับให้เข้มข้นขึ้น เพื่อรองรับพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดต่อไป 2. มันเทศ มีการกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยของมันเทศสดที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภค ครอบคลุมการจัดเตรียม การบรรจุหีบห่อ และการควบคุมคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรไทย 3. หลักการปฏิบัติสำหรับการป้องกันและลดการปนเปื้อนสารหนูในข้าว เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการป้องกันและลดการปนเปื้อน ครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกัน การตรวจเฝ้าระวัง และการสื่อสารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความเชื่อมั่นในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. การจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตร เล่ม 2: อาหารแปรรูปจากพืช เป็นการจัดทำมาตรฐานที่อ้างอิงจาก Codex Classification of Foods and Animal Feeds (CXA 4-1989) โดยเพิ่มเติมข้อมูลของอาหารแปรรูปจากพืชที่มีจำหน่ายในประเทศไทยแต่ยังไม่มีในบัญชีโคเด็กซ์ มาตรฐานนี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับ มกษ. 9002 และ มกษ. 9003 เกี่ยวกับสารพิษตกค้าง เพื่อรองรับการตรวจสอบ กำกับดูแล และการค้าในระดับสากล และ 5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์ผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์ ครอบคลุมศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ทั้งในรูปน้ำเชื้อสด แช่เย็น และแช่แข็ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำเชื้อมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ และตรงตามข้อมูลพันธุ์สัตว์ที่ระบุ ลดความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติที่ถ่ายทอดผ่านน้ำเชื้อ มาตรฐานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่ง ไปจนถึงการบันทึกข้อมูลและการตามสอบ