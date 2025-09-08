หอค้าไทย สแกนความต้องการเอกชน เสนอครม.ใหม่ เผยอยากเห็นทันที คือเร่งฟื้นกำลังซื้อ

หอค้าไทย สแกนความต้องการเอกชนฟื้นเศรษฐกิจใน 4 เดือน ชงครม.อนุทิน 1
วันที่ 8 กันยายน นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการเปิดงาน งานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2025 The Board of Trade of Thailand Annual Seminar 2025 Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโต ที่โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร ว่า
ขณะนี้ หอการค้าไทย ขอให้สมาชิกหอค้าไทย ทั้งสมาคมการค้า หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และบริษัทต่างๆ จัดส่งปัญหาและข้อเสนอแนวทางฟื้นตัวเศรษฐกิจมายังสภาหอค้าการไทย ภายในวันที่ 10 กันยายน โดยกรรมการหอค้าฯจะกลั่นกรองและสรุปแนวทางและข้อเสนอต่อครม.ใหม่ทันที เน้นแนวทางที่จะทำอย่างไรในการลดปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญอยู่และพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็ว
“เราคงไม่ต้องรอว่า รัฐบาลจะออกมาตรการอะไร แต่ภาคเอกชนจะนำเสนอผลักดันแนวทาง ที่สามารถได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในระยะสั้น (Quick win) อะไรควรทำได้ในเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 4 เดือน เห็นผล ก็อยากให้รัฐบาลทำได้เลย บางเรื่องต้องปูพื้นฐานก็ให้กำหนดแผนระยะกลาง-ยาวเลย แม้ต่อไปต้องเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ประเด็นที่เอกชนอยากเห็นทันที คือ เร่งฟื้นกำลังซื้อ ไม่แค่ โครงการคนละครึ่งเท่านั้น รวมถึงลดปัญหาหนี้ เพิ่มรายได้ผ่านสวัสดิการ/โอที ผลักันส่งออก รักษาเสถียรภาพค่าเงิน เราไม่มองว่าบาทต้องอ่อนเท่าไหร่ แต่ค่าบาทต้องเหมาะสมและแข่งขันได้กับภูมิภาค อีกทั้งปรับแผนช่วยเหลือให้เหมาะกับทุกกลุ่มอาชีพหรือภาค เช่น ต่างจังหวัด ต้องการราคาพืชผลสูงขึ้น ตอนนี้หลายธุรกิจ เจอปัญหาจากขาดแรงงาน และความกังวลเรื่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หลังครม.ใหม่มา
“จีดีพีปีนี้ยังมองโตได้ 2% เศษ จะโตกว่านี้ ต้องรัฐบาลต้องอัดแคมเปญแรงๆ งบกระตุ้นใช้จ่ายคนละครึ่ง 2.5 หมื่นล้าน ออกมาก่อนเลย จากนั้นทยอยออกโครงการอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจและประชาชนเตรียมตัว รับไตรมาส4 ปีนี้ จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้น”