ไลน์แมน-ส.ภัตตาคาร ลุยพบภท.-นายกฯ หนุนคนละครึ่ง ชี้ช่วยหมุนศก. เฟสแรกขอแค่ 150 บาท/วัน

ไลน์แมน-ส.ภัตตาคาร ลุยพบภท.หนุนคนละครึ่ง ชี้หมุนศก.ได้จริง เล็งเข้าพบนายกฯ ขอช่วยดัน แค่ 150 บาท/วัน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมน วงใน (LINE MAN Wongnai) เปิดเผยว่า ไลน์แมนสนับสนุนให้โครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้ง เพราะช่วยแก้ปัญหาค่าครองชีพได้จริง ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทำธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น รวมถึงเป็นเรื่องดีสำหรับวงการร้านอาหารไทยที่ประสบปัญหายอดขายตกอย่างหนักในปีนี้ ดูจากสถิติของไลน์แมนวงในพบว่ายอดขายเฉลี่ยของร้านอาหารทั่วประเทศลดลงมาตั้งแต่ต้นปี 2568 โดยไตรมาส 2 ลดลงมากถึง 14% หากดูเฉพาะพื้นที่กรุงเทพยอดขายลดลง 16% พื้นที่ย่านธุรกิจ ลดลง19% และพื้นที่ยอดนิยมอย่างบรรทัดทองลดลงถึง 35%
“มีการศึกษามาแล้วว่า โครงการลักษณะ Co-Payment ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าการที่รัฐจ่ายให้ 100% เพราะสามารถป้องกันการฉ้อโกงได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากลูกค้าต้องออกเงินด้วย และใช้จ่ายไปยังร้านค้าที่ต้องลงทะเบียนจริง อีกทั้งยังสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้นานกว่า เนื่องจากมีการจำกัดวงเงินรายวัน ดีกว่าเงินให้เปล่าที่อาจเกิดการใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว”นายยอดกล่าว
นายยอดกล่าวต่อว่า ในฐานะที่ไลน์แมนวงใน เคยร่วมโครงการคนละครึ่งรอบที่แล้ว และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากกว่า 5 หมื่นร้าน พบว่ายอดขายของร้านขนาดเล็กโตขึ้น 1.7-4 เท่าในช่วงนั้น รวมถึงหลังจบโครงการก็ยังสามารถรักษายอดขายได้อย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลมีอายุเพียง 4 เดือนก่อนยุบสภา การนำระบบไอทีเดิมที่เคยมีอยู่แล้วกลับมาใช้งาน น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในแง่ระยะเวลาการทำงาน ส่วนการยืนยันตัวตนร้านค้าที่อาจเปลี่ยนหน้าไปบ้างในช่วง 3-4 ปีที่ไม่มีโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีช่วยได้
“ในเร็ว ๆ นี้ไลน์แมน วงใน จะเข้าไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เกี่ยวกับกรณีศึกษาการทำโครงการคนละครึ่งครั้งที่แล้ว และข้อมูลร้านอาหารที่อัพเดตเป็นปัจจุบัน ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมในระยะยาว คือการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ซึ่งข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศมีหลายสิ่งที่จูงใจกว่า เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี และความยืดหยุ่นของข้อกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการปลดล็อกนโยบายเหล่านี้ เป็นความคาดหวังในระยะยาว ที่ต้องมาพร้อมกับเสถียรภาพของรัฐบาล ”นายยอดกล่าว
นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า วันที่ 9 กันยายนนี้ ตนและผู้บริหารไลน์แมน วงใน จะเข้าหารือกับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถึงการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งที่พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายจะดำเนินการ เป็นการหารือในระหว่างรอวันนัดยื่นหนังสือต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการต่อไป โดยเบื้องต้นคงเป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมธุรกิจร้านอาหารโดยรวมทั้งหมดที่ไลน์แมนวงในรวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิธีการออกมาเป็นนโยบายต่อไป
“สมาคมฯมีข้อเสนอในเฟสแรก ให้ใช้ระบบเดิม คือแอปเป๋าตัง และให้ทุกคน วันละ 150 บาท หรือเดือนละ 4,500 บาท ดำนินการประมาณ 1-2 เดือน แต่ขึ้นอยู่กับงบประมาณของภาครัฐด้วยว่ามีมากน้อยขนาดไหน ซึ่งโครงการคนละครึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้อง ทั้งภาคประชาชนและร้านค้า นอกจากจะช่วยเรื่องค่าครองชีพของประชาชนแล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นด้วย”นางฐนิวรรณกล่าว