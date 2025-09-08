ทีดีอาร์ไอ แนะ เร่งสปีด เบิกจ่ายงบ’68-69 ตัวปั๊มจีดีพีโต 2-3%
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจไทย ปี 2025 : ฟื้นตัวหรือฝืดเคือง? ทางรอดอยู่ที่ไหน?”งานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2025 The Board of Trade of Thailand Annual Seminar 2025 Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโต ที่โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญนคร ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ จะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด และคาดโต 2% ต่ำกว่าศักภาพประเทศควรโตเฉลี่ย 3% และแนวโน้มปีหน้า 2569 เศรษฐกิจโตได้ 2% และต้องยอมรับว่าจากนี้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นในอัตราแผ่วลง แต่การแข่งขันทุกด้านรุนแรงขึ้น หากปรับตัวได้วิกฤตก็เป็นโอกาสได้
เนื่องจากยังมีหลายปัจจัยต่อเศรษฐกิจ ยังฝืด ได้แก่ ส่งออก ปีหน้ากลับมาโตได้ 3% ผลจากมาตรการและภาษีทรัมป์เริ่มมีผลบังคับใช้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่าในอดีต กำลังซื้อในประเทศฟื้นในอัตราไม่เร็ว เพราะยังติดในเรื่องหนี้สิน ความกังวลหลายด้าน ทั้งสงครามการค้า สงครามสู้รบระหว่างประเทศ ภูมิรัฐศาสตร์ กระทบต่อส่งออก ราคาสินค้า และการปรับนโยบายของทุกประเทศ
“ ครึ่งปีหลัง มีโอกาสเศรษฐกิจโตเหลือ 1% จากครึ่งปีแรกโต 3% ทำให้ทั้งปีเหลือ 2% แต่หากจะดันจีดีพีอีก รัฐบาลต่องเร่งมาตรการเติมเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ ทั้งคนละครึ่ง ออกแพคเกจจูงใจต่างชาติเที่ยวไทย ผ่านฟรีวีซ่า รัฐบาลเจ้าภาพจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในอัตราเร็วกว่าปกติ ที่ค้างปี 68 และ69 ให้เร็วขึ้น พร้อมเร่งฟื้นความเชื่อมั่นประชาชนและนักลงทุน เพื่อให้กล้าใช้จ่าย ก็จะทำใฟ้เศรษฐิจฟื้นตัวจริง”