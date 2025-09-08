จตุพร-ฉันทวิชญ์ อำลาตำแหน่ง รมว.กับรมช.พาณิชย์ เผยโผ ครม.หนู 1 ล่าสุด ไร้ชื่อจตุพร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่กระทรวงพาณิชย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกล่าวอำลาตำแหน่ง รมว.และ รมช.พาณิชย์ แบบเงียบๆ
ขณะที่โผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดให้คนนอกเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีถึง 6 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดิมมีชื่อของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ แต่ล่าสุดไม่ปรากฏชื่อแล้ว