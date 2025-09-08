พีดีเฮ้าส์ ต่อยอดบ้านเพื่ออานาคต ชูบ้านผู้สูงอายุ รับมือสังคมผู้สูงวัย เจาะกำลังซื้อคนใกล้เกษียณ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดีเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมายังคงชะลอตัวมาอย่างต่อเนื่อง ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาและสถานการณ์ด้านการเมืองที่รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันที่รุนแรงจนทำให้เกิดสงครามราคาขึ้น ซึ่งพีดีเฮ้าส์เราได้วางแผนปรับตัวและมองหาช่องทางใหม่ ๆ ในการขยายตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งในปี 2568 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568 พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุรวมกว่า 13.9 ล้านคน หรือคิดเป็น 21.44% ของประชากรไทยทั้งหมด แบ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชาย 44.17% และผู้สูงอายุเพศหญิง 55.83% โดยหากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุมากสุดกว่า 439,050 คน รองลงมาเป็นอุบลราชธานีและเชียงราย ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุหรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
“การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งการเงิน สุขภาพ และการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม กับสภาพร่างกายและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น”
นางสาวจิราภา กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนวัยเกษียณ มีการปรับเปลี่ยนโดยมองเรื่องของความคุ้มค่า และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้เทรนด์ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนวัยเกษียณหรือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคต เราจึงได้ศึกษาและวางแผนเพื่อต่อยอดกลยุทธ์การตลาด ภายใต้แนวคิด “สร้างบ้านเพื่ออนาคต” ไว้ในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในทุก Generation โดยเฉพาะกลุ่มวัยเกษียณที่เรามุ่งเน้นด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความสะดวกในการใช้งาน เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการอยู่อาศัย ซึ่งในตลาดรับสร้างบ้านปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้ประกอบการรายใดให้ความสำคัญในเรื่องนี้
“บ้านผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งใน 3 แนวคิดหลักที่พีดีเฮ้าส์ได้วางไว้เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภค โดยได้มีการออกแบบบ้านใหม่และดีไซน์ฟังก์ชั่นให้เหมาะสม รวมถึงคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่อำนวยความสะดวก ในการใช้ชีวิตเพื่อให้สอดรับกับการใช้งานของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ได้ครบทุก Generation รวมถึงการเป็นบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่ง “พีดีเฮ้าส์” เป็นผู้นำในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยรางวัลประเภท ดี และ ดีมาก จำนวนรวม 36 รางวัล จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และบ้านสุขภาพโดยพีดีเฮ้าส์ได้นำนวัตกรรมสร้างสมดุลอากาศ PD Fresh Airflow ดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในบ้านผ่านระบบกรองอากาศ และลดอากาศเสียเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน รวมทั้งช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทำให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์และเหมาะสมต่อการพักผ่อนของคนในครอบครัว”
น.ส.จิราภากล่าวว่า ล่าสุด พีดีเฮ้าส์ ได้เตรียมเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ Well-Being House II แบบบ้านชั้นเดียวที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน ภายใต้แนวคิด “บ้านที่เข้าใจชีวิตของผู้สูงวัย” โดยให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ ทั้งในด้านฟังก์ชัน ดีไซน์ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต โดยมีให้เลือกปลูกสร้าง 6 แบบ ได้แก่ W-534,W-535,W-536,W-537,W-538 และ W-539 ขนาด 2-3 ห้องนอน 1-2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 100-151 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นที่ 3.2-4.5 ล้านบาท เป็นแบบบ้านชั้นเดียวที่ลงตัว และเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณหรือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกัน
บ้านที่ดีควรต้องส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่หันมาตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพที่ดีมากขึ้น ไม่เพียงแต่มีผลต่อแนวคิดการดำเนินชีวิตเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งาน การส่งเสริมเรื่องของสุขภาพด้วยระบบระบายอากาศและแสงธรรมชาติที่เพียงพอ รวมถึงการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะบ้านผู้สูงอายุหรือบ้านวัยเกษียณ ไม่ใช่แค่บ้านที่เหมาะสำหรับคนที่มีอายุมากเท่านั้น แต่ต้องเป็นบ้านที่ เข้าใจ คนทุกวัยได้อย่างแท้จริง