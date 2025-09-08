เศรษฐกิจ

รฟท. เผย รถไฟ Kiha 40, 48 ปรับระบบแอร์ใหม่ คันแรกเสร็จ ก.ย. นี้ พร้อมบริการ ธ.ค. 68

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินหน้าปรับปรุงรถดีเซลรางรุ่น Kiha 40 และ Kiha 48 จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยคาดว่ารถต้นแบบคันแรกจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และจะมีอีกหนึ่งคันแล้วเสร็จตามมาในเดือนตุลาคม ก่อนทยอยปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

นายวีริศ กล่าวว่า การปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมและระบบการทำงานของรถ โดยเฉพาะระบบปรับอากาศที่ต้องดัดแปลงใหม่ เนื่องจากรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวิ่งในสภาพอากาศหนาวของภูมิภาคอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น รฟท. จึงได้ปรับปรุงช่องจ่ายลมเย็นให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย รวมถึงปรับปรุงคอมเพรสเซอร์ ชุดคอยล์ระบายความร้อน และคอยล์เย็น เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ รฟท. ยังได้ดำเนินการทดสอบด้านสมรรถนะของรถ อาทิ การทดสอบระยะห้ามล้อ อัตราเร่ง และการสั่นสะเทือนเชิงกล เพื่อให้มั่นใจว่ารถมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ก่อนนำออกให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ ตามแผนงาน การรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถนำรถ Kiha 40,48 ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วจำนวน 4 คัน ออกให้บริการได้ภายในเดือนธันวาคม 2568 เบื้องต้นวางแผนจะนำมาให้บริการในเส้นทาง ดอนเมือง – อยุธยา เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รฟท. ยืนยันว่า การปรับปรุงรถ Kiha 40,48 ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย มั่นใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาการให้บริการของ รฟท. อย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าว

