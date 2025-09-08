แสนสิริ ขยายพอร์ตธุรกิจรับสร้างบ้านหลังใหญ่ เจาะเศรษฐี มีที่ดินติดสนามกอล์ฟ
วันที่ 8 กันยายน นายอาณัติ กิติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านมีความต้องการของผู้บริโภคในการสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง หลังแสนสิริได้รุกเปิดธุรกิจใหม่ ต้นแบบ Crafted By Sansiri ให้บริการรับสร้างบ้าน เปิดตัว 5 เดือน สามารถสร้างยอดขาย 150 ล้านบาท ลูกค้าให้การต้อนรับและได้รับความไว้วางใจอย่างดีและเชื่อมั่นในแสนสิริ ทั้งเป็นรายเดียวที่มีบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกและสัมผัสประสบการณ์จริงมากถึง 14 ซีรีส์ ถึง 84 แบบบ้าน
ลูกค้าส่วนใหญ่มีที่ดินเปล่าของตนเอง สร้างบ้านตั้งแต่ระดับราคา 3.29 ล้านบาท สามารถออกแบบบ้านให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในได้เทียบเท่าบ้านในโครงการจัดสรร ไปจนถึงเจาะกลุ่มลูกค้าเศรษฐีใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองหาและต้องการปลูกสร้างบ้านราคา 20 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่ขึ้น โดยทำเลที่ลูกค้าสร้างบ้านจะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่าจะขยายบริการรับสร้างบ้านไปตามจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการ เนื่องจากตลาดรับสร้างบ้านในภูมิภาค จะเป็นอีกโอกาสที่แสนสิริจะเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รองรับกับการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐสนับสนุน
สำหรับกลยุทธ์ใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ แสนสิริจะมีการเปิดตัว 2 แบบบ้านใหม่ ซีรีส์บ้านใหญ่ เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีที่ดินติดสนามกอล์ฟ และลูกค้าที่กำลังตัดสินใจสร้างบ้านใหญ่ ขนาดบ้านจะเริ่มตั้งแต่ 300-600 ตร.ม. ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษที่ให้มากกว่า เช่น Double Car Park, Timeless Design, ฟังก์ชันที่ลงตัว และจุดเด่นที่เป็นจุดแข็งของแสนสิริคือการมีโรงงานพรีคาสท์ มาพร้อมกับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ หรือ One Stop Service Solution ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้าน เริ่มจากการดีไซน์ การผลิต การจัดส่ง การก่อสร้าง
โดยทุกขั้นตอนมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมทั้งความพร้อมของโรงงานพรีคาสท์ที่มีกำลังการผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งไปได้ในทุกจังหวัด ซึ่งระบบพรีคาสท์มีความแข็งแรง ช่วยให้ควบคุมเวลาในการก่อสร้าง ตรงงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคเลือกสร้างบ้านเอง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาพบกันต้นแบบ Craft by Sansiri ได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1 วันที่ 11-17 กันยายน 2568 พร้อมโปรโมชั่นมูลค่ากว่าล้านบาท อิท ฟรีค่าสำรวจมูลค่าสูงสุด 1 แสน, ฟรี Voucher แต่งบ้านสูงสุด 1 แสน และปรึกษาสินเชื่อจากทางธนาคารพาร์ตเนอร์ เป็นต้น
ทั้งนี้จากข้อมูลจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้รายงานสถานการณ์ตลาดบ้านสร้างเองช่วงครึ่งปีแรก 2568 มีมูลค่า 96,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีมูลค่าสูงสุด อันดับ 1 คือ 19,200 ล้านบาท คิดเป็น 20% และต่างจังหวัด มูลค่า 76,800 ล้านบาท คิดเป็น 80% ขณะที่สมาคมไทยรับสร้างบ้าน เผยว่าตลาดรับสร้างบ้านทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในต่างจังหวัด มีมูลค่าตลาดรวมของบ้านสร้างเองทั่วประเทศในปี 2568 คาดมีมูลค่า 110,000-120,000 ล้านบาทในปี 2568 ขณะที่มูลค่าตลาดรับสร้างบ้าน ที่ดำเนินการโดยบริษัทรับสร้างบ้านคาดว่ามูลค่าอยู่ที่ 14,000 ล้านบาท