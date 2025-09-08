เซ็นทรัลพาร์ค บูมสีลม-พระราม4 ราคาที่ดินพุ่ง 3 ล้านต่อวา คอนโดตร.ม.ละ 1 ล้าน

เซ็นทรัลพาร์ค บูมสีลม-พระราม4 ราคาที่ดินพุ่ง 3 ล้าน/วา คอนโดตร.ม.ละ 1 ล้าน
เซ็นทรัลพาร์ค – น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือCPN เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2568 เริ่มเปิดบริการ เซ็นทรัล พาร์ค ศูนย์การค้าพื้นที่ 130,000 ตารางเมตร ศูนย์การค้าลำดับที่ 43 ของเซ็นทรัลพัฒนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Here for all of you ผสานไลฟ์สไตล์คนเมืองกับพื้นที่สีเขียวและแลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางเมือง พลิกโฉมรีเทลและเสริมศักยภาพกรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก ซึ่งเซ็นทรัลพาร์คเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสระดับโลก ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มูลค่าโครงการรวม 46,000 ล้านบาท
ประกอบด้วย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพหัวมุมถนนสีลมและพระราม 4 หลังเปิดโรงแรมดุสิตธานีและอาคารสำนักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเศสสูง 43 ชั้น บนพื้นที่ 130,000 ตารางเมตร และสวนลอยฟ้าขนาด 7 ไร่ที่ใหญ่สุดแล้ว จะเป็นส่วนของศูนย์การค้าหลังเปิดเฟสแรกแล้ว พร้อมเปิดเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยที่นี่จะรวมที่สุดทั้งสินค้าแฟชั่น ร้านอาหารและสตรีทฟู้ดกว่า 550 แบรนด์ดัง คาดว่าจะมีทราฟฟิคกว่า 70,000 คนต่อวัน หรือมากกว่า 25 ล้านคนต่อปี
นายสุรเชษฐ กองชีพ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาคุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ ประเทศไทย กล่าวว่า ทำเลถนนพระราม 4 ตั้งแต่หัวลำโพงถึงสามแยกตัดกับถนนสุขุมวิท มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้อาจเป็นพื้นที่สี่แยกถนนพระราม 4 ตัดถนนรัชดาภิเษก มีมิกซ์ยูสใหญ่เกิดขึ้น ไม่ว่าเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เดอะปาร์ค โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นต้น อนาคตอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่บนที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทยและตลาดคลองเตย หลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่ที่รอประกาศใช้
ส่วนช่วงสี่แยกคลองเตยไปถนนสุขุมวิทอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหลังมีการปรับปรุงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะที่โดยรอบยังมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่เปลี่ยนแปลงมากสุดอยู่โซนโครงการวัน แบงค็อก หัวมุมสีสม-พระราม4 จากโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คที่เปิดกันยายนนี้
ขณะที่รอบสามย่านเดิมเป็นที่ดินสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากสามย่านมิตรทาวน์และจามจุรีสแควร์ ได้เปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาลงทุนบางพื้นที่ ส่วนหัวลำโพง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก แต่อนาคตถ้าพัฒนาสถานีหัวลำโพงเดิม มีความเป็นไปได้ที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในระยะยาวให้กับพื้นที่ เพราะอยู่ไม่ไกลจากเยาวราช ตลาดน้อย ทรงวาด ที่ต่างชาติให้ความสนใจในปัจจุบัน
นายสุรเชษฐ กล่าวว่า ถนนพระราม 4 มีเรื่องกรรมสิทธ์ที่ดินเป็นข้อจำกัดการพัฒนา โดยที่ดินเปิดให้เอกชนลงทุนมีขนาดใหญ่ ต้องพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ ที่ดินเล็กเหมาะพัฒนาเป็นคอนโด สำนักงาน อสังหาฯรูปแบบอื่นๆ มีไม่มาก แต่พื้นที่ใกล้เคียงถนนพระราม 4 ก็ได้รับความสนใจ และมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แม้เป็นพื้นที่ในซอยหรือถนนหลักที่เชื่อมต่อ เช่น ถนนสีลม สาทร สี่พระยา ปัจจุบันถนนพระราม 4 น่าจะเป็น 1 ในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากสุดของกรุงเทพ โดยเฉพาะตั้งแต่สามย่านถึงคลองเตย ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้วย่านซีบีพี หรือปิดการขายกันเกือบ 3 ล้านบาทต่อตารางวา ขณะที่คอนโดบางโครงการราคามากกว่า 3 แสนบาทต่อตารางเมตรและมีบางโครงการมีมากกว่า 1 ล้านบาทต่อตารางเมตร