คลังตุน งบ2.5 หมื่นล. เดินหน้า “คนละครึ่ง” รอรบ.ใหม่เคาะ – ใช้ผ่าน “เป๋าตัง” ดีเดย์ตุลานี้
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยของ อนุทิน ชาญวีรกูลมีแนวคิดที่จะนำโครงการคนละครึ่งมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า โครงการคนละครึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ระบบที่เคยพัฒนาไว้ยังพร้อมทำงาน หากได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล สามารถดำเนินการได้ทันที ด้านงบประมาณมีไว้อยู่แล้ว ในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปี 2569 จำนวน 25,000 ล้านบาท หากเริ่งดำเนินโครงการในเดือนต.ค.นี้ แต่หากวงเงินไม่พอสามารถปรับโยกงบกลางได้
” วันนี้ก็เอาระบบและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วนำมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่ ซึ่งทางเทคนิคไม่มีปัญหา พร้อมดำเนินการทันที เริ่ม ต.ค. นี้ ” ปลัดคลัง กล่าว
นายลวรณ กล่าวว่า ทั้งนี้ ขนาดโครงการ สัดส่วนการร่วมจ่าย และประเภทสินค้าที่เข้าร่วมยังรอรายละเอียดจากรัฐบาล เมื่อมีนโยบายชัดเจนสามารถดำเนินการได้ทันที โดยยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิมบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
ส่วนจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ มากหรือน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ วงเงินที่อัดฉีด และจำนวนวันที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดจากรัฐบาลอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังเร็วไปที่จะประเมิน ขอรับนโยบายก่อน แต่ในระหว่างนี้ ถ้ามีความชัดเจน กระทรวงการคลังพร้อมดำเนินการ โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนร้านค้าก่อน