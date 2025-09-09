หอค้าไทยดัน “ควิกวิน” ชี้ 4 เดือนเห็นผล -ชงรบ.ใหม่ทำทันที อัดแคมเปญแรงๆ เชื่อปลายปีคึกคัก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการเปิดงาน งานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2025 The Board of Trade of Thailand Annual Seminar 2025 Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโต ว่า หอการค้าไทย ขอให้สมาชิกหอค้าไทย ทั้งสมาคมการค้า หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และบริษัทต่างๆ จัดส่งปัญหาและข้อเสนอแนวทางฟื้นตัวเศรษฐกิจมายังสภาหอค้าการไทย ภายในวันที่ 10 กันยายน โดยกรรมการหอค้าฯจะกลั่นกรองและสรุปแนวทางและข้อเสนอต่อครม.ใหม่ทันที เน้นแนวทางที่จะทำอย่างไรในการลดปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญอยู่และพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็ว
“เราคงไม่ต้องรอว่า รัฐบาลจะออกมาตรการอะไร แต่ภาคเอกชนจะนำเสนอผลักดันแนวทาง ที่สามารถได้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในระยะสั้น (Quick win) อะไรควรทำได้ในเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 4 เดือน เห็นผล ก็อยากให้รัฐบาลทำได้เลย บางเรื่องต้องปูพื้นฐานก็ให้กำหนดแผนระยะกลาง-ยาวเลย แม้ต่อไปต้องเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อเนื่อง”
นายอธิป กล่าวว่า ประเด็นที่เอกชนอยากเห็นทันที คือ เร่งฟื้นกำลังซื้อ ไม่แค่ โครงการคนละครึ่งเท่านั้น รวมถึงลดปัญหาหนี้ เพิ่มรายได้ผ่านสวัสดิการ/โอที ผลักันส่งออก รักษาเสถียรภาพค่าเงิน เราไม่มองว่าบาทต้องอ่อนเท่าไหร่ แต่ค่าบาทต้องเหมาะสมและแข่งขันได้กับภูมิภาค อีกทั้งปรับแผนช่วยเหลือให้เหมาะกับทุกกลุ่มอาชีพหรือภาค เช่น ต่างจังหวัด ต้องการราคาพืชผลสูงขึ้น ตอนนี้หลายธุรกิจ เจอปัญหาจากขาดแรงงาน และความกังวลเรื่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หลังครม.ใหม่มา
” จีดีพีปีนี้ยังมองโตได้ 2% เศษ จะโตกว่านี้ ต้องรัฐบาลต้องอัดแคมเปญแรงๆ งบกระตุ้นใช้จ่ายคนละครึ่ง 2.5 หมื่นล้าน ออกมาก่อนเลย จากนั้นทยอยออกโครงการอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจและประชาชนเตรียมตัว รับไตรมาส4 ปีนี้ จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้น “