“เบนซ์ธนบุรี” คว้า Mariah Carey จัดคอนเสิร์ตระดับโลก พร้อมโครงการ “We Belong Together”
กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด หรือ “เบนซ์ธนบุรี” ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่ไม่เพียงขับเคลื่อนธุรกิจยานยนต์ แต่ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านการผสาน ไลฟ์สไตล์ ศิลปะ ดนตรี และการให้ เข้าด้วยกัน โดยล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของ Diva ระดับโลกที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างเฝ้ารอ และยังพิเศษยิ่งกว่านั้น เพราะทุกเสียงดนตรีจะถูกส่งต่อเป็น “พลังแห่งการให้” ผ่านโครงการ “We Belong Together” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตร จะสมทบทุนแก่ 5 หน่วยงานทางการแพทย์และการสาธารณสุข ได้แก่
• ศิริราชมูลนิธิ (กองทุนห้องผ่าตัด)
• มูลนิธิรามาธิบดีฯ (อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี)
• มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
• มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (กองทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์)
• องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณปภณ วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารกลุ่มธนบุรีพานิช กล่าวว่า สำหรับเบนซ์ธนบุรี ความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดจากการเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่คือการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับสังคม คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ความบันเทิงระดับโลก แต่เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ร่วมทำบุญ ทำกุศลไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ We Belong Together
โครงการ “We Belong Together” เปิดตลอดเดือนกันยายน 2568 หรือจนกว่าบัตรจะหมด โดยบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตจำหน่ายผ่าน www.thaiticketmajor.com โทร. 02-262-3456 และเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ราคาบัตร 3,500 / 5,000 / 6,500 / 7,500 / 9,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 บาท นี่จึงเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ไม่ควรพลาด ไม่เพียงเพราะเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีระดับโลก แต่ยังเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมไทยร่วมกัน