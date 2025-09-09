หุ้นไทยบวก 5.31 จุด ดัชนียังวิ่งได้ นักลงทุนเมินข่าวทักษิณไม่รอดคดีชั้น 14
วันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันนี้ว่า หุ้นเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,202.82 จุด เคลื่อนไหวในแดนบวกที่ระดับ 1,271.42 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 5.31 จุด หรือบวก 0.42% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,275.26 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,267.57 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 23,538.38 ล้านบาท
นายรักพงศ์ ไชยศุภรากุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยตอบรับปัจจัยบวกไปค่อนข้างมากในช่วงสั้น จึงเคลื่อนไหวแดนบวกในกรอบแคบๆ หลังจากปิดบวกวานนี้ (8 กันยายน) ที่ระดับ 0.10% โดยแรงผลักขึ้นหลักๆ อยู่ในหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการคนละครึ่ง ที่รัฐบาลใหม่จะนำกลับมาใช้อีกครั้ง แต่ดัชนีถูกถ่วงโดยแรงขายในหุ้นใหญ่ที่สุดอันดับ 1 และอันดับ 2 ในตลาด ได้แก่ DELTA ติดลบ 3.05% และ GULF 4.74% โดยหุ้น 2 ตัวดังกล่าว ส่งผลลบต่อดัชนีถึง 7.1 จุด เมื่อวานนี้
นายรักพงศ์ กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย ได้แก่ ตลาดหุ้นสหรัฐบวกเล็กน้อย แต่ยังทำสถิติสูงสุดใหม่ หนุนโดยความคาดหวังต่อลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมวันที่ 17 กันยายนนี้ โดยกรรมการเฟดได้เข้าสู่ช่วง black-out period (ไม่ให้ความเห็นใดๆ) ก่อนการประชุมฯ ด้านปัจจัยภายในประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เร่งฟอร์มทีม ครม. ‘หนู 1’ โดยล่าสุด CEO ของ DUSIT ได้แก่ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ตอบรับมาดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ซึ่งการที่กระทรวงเศรษฐกิจหลักๆ อาทิคลัง พลังงาน และพาณิชย์ มีผู้เชี่ยวชาญมาทำงานอย่างน้อยในช่วง 4 เดือนจากนี้ น่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งนี้ ดัชนีเปิดตลาดบวกที่ระดับ 9 จุด ก่อนปรับตัวลดลง แต่ยังยืนในแดนบวกได้ แม้มีข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกศาลฎีกาอ่านคำสั่งคดีชั้น 14 สั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี ไม่ให้เอาช่วงที่รักษาตัวที่ รพ.ตำรวจมาหักล้าง กรณีคดีชั้น 14