ภท.ย้ำ รัฐบาลอนุทิน ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง คนละครึ่ง ชงข้อมูลส่งขุนคลัง เร่งโครงการเร็วที่สุด

ภท.ย้ำ รัฐบาลอนุทิน ไม่เก็บภาษีย้อนหลังคนละครึ่ง ชงข้อมูลส่งขุนคลัง เร่งโครงการเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับภาคเอกชน เช่น สมาคมภัตตาคารไทย ,LINE Man ,Grab และวงใน เกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่ง” ว่า
โครงการดังกล่าวจะไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งเป็นประเด็นที่ร้านค้าค่อนข้างกังวล โดยเป็นแนวคิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอาจะเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่จะเป็นเท่าไหร่ต้องรอให้นายกฯเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
ในการหารือยังมีข่าวดีจากทางสมาคม รวมถึงแพลตฟอร์มด้วยว่า ในช่วงที่ทำกิจกรรมคนละครึ่งจะมีส่วนลดพิเศษ เช่น อาจจะลดเป็นค่าบริการระบบที่ร้านอาหารจ่ายให้กับแพลตฟอร์ม Delivery หรือค่า GP เป็นต้น อย่างไรก็ดี สมาคมได้เสนอแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับร้านอาหารให้กับกระทรวงการคลัง ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มอยู่แล้วอาจไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยถึงการนำข้อเสนอของแพลตฟอร์มไปเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เพื่อเตรียมการก่อนการแถลงนโยบายและประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีเป้าหมายที่จะ เริ่มต้นโครงการให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังมีการหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ของภาคเอกชนกับแอปพลิเคชันภาครัฐ เช่น แอพพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งอาจจะต้องมีการนัดหารือกันในส่วนของเบื้องหลังระบบการแก้ไขปัญหาและข้อกังวลจากโครงการเก่า
นายสิริพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า ปัญหาจากโครงการเก่าๆ ที่ได้รับฟังมาจากภาคเอกชน ได้แก่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มากเกินไป ระยะเวลาการใช้งาน วงเงินในการใช้ และความกังวลเรื่อง การเก็บภาษีย้อนหลัง ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการประกอบการดำเนินโครงการต่อไป สำหรับประเด็นเรื่องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนั้น นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทนรวงการคลังออกมาระบุชัดเจนว่า หากเป็นผู้ที่อยู่ในฐานในระบบอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม ถึงเวลาใช้ได้เลย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบอาจจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่