เอกชน เปิด 3 มุมมอง หลังสั่งบังคับโทษ จำคุก 1 ปี ทักษิณ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ให้มุมมองต่อกรณีคดีนายทักษิณ ชินวัตร ประกอบด้วย
1.ต่อการเมืองในประเทศ
- การตัดสินคดีสะท้อนถึงการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของระบอบนิติรัฐ
- สิ่งที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญคือ การบริหารสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความสงบ ลดการเผชิญหน้า และไม่ให้บานปลายเป็นความขัดแย้งบนท้องถนน
- หากทุกฝ่ายเคารพกติกา จะช่วยเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลและระบบการเมืองไทยโดยรวม
2.ต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น
- สำหรับนักลงทุนและภาคธุรกิจ สิ่งสำคัญคือ เสถียรภาพทางการเมือง มากกว่าตัวบุคคล
- หากกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างโปร่งใส และสถานการณ์ยังสงบ จะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
- ในทางกลับกัน หากกรณีนี้นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย
3.ต่อสังคมโดยรวม
- หากทุกฝ่ายยอมรับผลของกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ปลุกปั่น อาจเป็น โอกาสในการก้าวข้ามความขัดแย้ง และสร้างบรรทัดฐานว่า ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
- แต่หากคดีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง อาจทำให้ความแตกแยกเดิมปะทุขึ้นอีกครั้ง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
“คำตัดสินของศาลเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และเมื่อมีคำสั่งแล้วก็ต้องเคารพและปฏิบัติตาม อยากให้เรื่องนี้ยุติลง เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง” นายธนากร กล่าว
