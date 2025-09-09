Grab พร้อมหนุน ‘คนละครึ่ง’ เผยช่วยสร้างยอดขายพุ่ง 5 เท่า
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวภายหลังภาคเอกชน เข้าหารือกับพรรคภูมิใจไทย เรื่องการเดินหน้าโครงการ “คนละครึ่ง” ว่า Grab ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เข้าหารือกับพรรคภูมิใจไทย เมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน โดยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากมีการนำโครงการคนละครึ่ง กลับมาอีกครั้ง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งร้านขนาดเล็กและขนาดกลางที่น่าจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลที่ Grab เคยสนับสนุนโครงการเมื่อ 3 ปีที่แล้ว พบว่า โครงการคนละครึ่ง สามารถสร้างผลเชิงบวกที่เป็นรูปธรรม โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการในช่วงที่ผ่านมา มียอดขายเติบโตขึ้นสูงสุดถึง 5 เท่า
“หากรัฐบาลประกาศโครงการอย่างเป็นทางการ Grab พร้อมร่วมผลักดันทั้งในรูปแบบของแคมเปญการตลาด การให้ส่วนลด หรือโปรแกรมแพ็คเกจเพื่อจูงใจร้านค้าต่างๆ ” นางสาวจันต์สุดา กล่าว