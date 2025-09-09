ส.ภัตตาคาร ชงรัฐบาลอนุทิน ทำโครงการคนละครึ่ง 4 เดือน เพิ่มเงินจากวันละ 150 เป็น 200 บาท
วันที่ 9 กันยายน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหารไลน์แมนวงใน ได้เข้าหารือกับนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถึงการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งที่พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายจะดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยใช้เงินงบประมาณดำเนินการ 25,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะใช้แอพพลิเคชั่นเดิมคือ เป๋าตัง ขณะที่สมาคมฯได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้มีการให้กับทุกคนและไม่มีเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่ยุ่งยาก รวมถึงให้ปรับจำนวนเงินที่จะให้เพิ่มจากเดิมวันละ 150 บาทต่อคน เป็นวันละ 200 บาทต่อคน และให้ทำโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดือน
“ในเดือนแรกเราขอให้รัฐให้วงเงินเต็ม ส่วนอีก 3 เดือนที่เหลือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาครัฐที่จะเฉลี่ยให้ในแต่ละเดือน” นางฐนิวรรณกล่าว
นางฐนิวรรณกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมทางพรรคภูมิใจไทยยังขอให้ทางไลน์แมน วงในกับแกร็บ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแอพพลิเคชั่นให้ลดค่า GP ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วย โดยทั้ง 2 ผู้ประกอบการนำข้อเสนอดังกล่าวกลับไปพิจารณา ซึ่งแนวโน้มน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี
“ต้องขอบคุณรัฐบาลที่จะฟื้นโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ระดับกลางไปถึงกลุ่มรากหญ้า ที่เป็นร้านค้ารถเข็น แผงลอย ยิ่งรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังและมีการปรับสูตรการให้ใหม่ โดยผู้เสียภาษีอยู่ที่ 60:40 และประชาชนทั่วไปอยู่ที่ 50:50 จะทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายและเข้าสู่ระบบภาษีได้มากขึ้น” นางฐนิวรรณกล่าว