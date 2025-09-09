การบินไทย แจ้งยกเลิก 2 เที่ยวบิน สู่ กาฐมาณฑุ 9 ก.ย. นี้

การบินไทย แจ้งยกเลิกเที่ยวบินสู่กาฐมาณฑุ ในวันที่ 9 กันยายน 2568
เมื่อวันที่ 9 กันยายน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ ในวันที่ 9 กันยายน 2568 เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ปลายทาง ดังนี้
– เที่ยวบิน TG309 เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ เวลาออก 20.20 น. เวลาถึง 22.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
– เที่ยวบิน TG310 เส้นทาง กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ เวลาออก 23.30 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) เวลาถึง 04.15 น. ของวันถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้โดยสารที่มีตารางบินในเส้นทางดังกล่าวระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2568 สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Global Contact Center โทร. (000) 800 3201 542
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ADVERTISMENT