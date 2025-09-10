‘อนุทิน’ แย้ม คนละครึ่งเวอร์ชั่นใหม่ ผู้เสียภาษีจ่ายแค่40% -รถไฟฟ้า 20บ.ส่อไม่ไปต่อ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการกระแสตอบรับโครงการคนละครึ่งว่า ยอมรับว่ากระแสดี เพราะฟังประชาชน ไม่ใช่คิดว่าจะทำแบบนี้จะก็อบปี้พรรคไหน เทำเพื่อประชาชน ประชาชนได้ประโยชน์จะไปก๊อบปี้ใครก็จะทำ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทรักษาก็ต้องเดินต่อไป แม้ว่าจะเกิดในรัฐบาลทักษิณ รวมถึงโครงการคนละครึ่งมาจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ และตนเป็นรัฐมนตรีสมัยท่านตนก็ยกมือสนับสนุน
เมื่อถามว่า กระแสข่าวคนละครึ่งจะเป็น50 :50 หรือจะเป็นแบบพลัส นายอนุทิน ยอมรับว่าเมื่อคืนวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา จากที่ได้คุยกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รมว.คลัง หากไม่กระทบวินัยการเงิน หรืองบประมาณ และช่วยเหลือประชาชนได้ แต่จะออกไปรูปในรูป 60 : 40 เพื่อจูงใจกลุ่มคนที่เสียภาษี คนส่วนใหญ่ก็เสียภาษีอยู่แล้ว แต่หากเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เสียภาษี 50: 50 ถือเป็นไอเดียที่นายเอกนิติ เสนอ ก็เห็นด้วย และสั่งให้ไปพิจารณาเพิ่มเติม แต่ต้องไม่ผิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย งบประมาณ และไม่เสียวินัยการเงินการคลัง พร้อมยอมรับว่าโครงการจะทันในกรอบ 4 เดือน และนายเอกนิติ ก็แจ้งมาว่างบประมาณมีดำเนินการ พร้อมเปรียบว่า กระเป๋าก็ยังมีเหมือนเดิม
เมื่อถามว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทของรัฐบาลเพื่อไทย จะสานต่อหรือไม่ นายกฯ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์แต่ต้องมาดูว่า บางโปรเจ็กต์ทำแล้วขาดทุน หรือต้องไปซื้อมาก็ไม่ได้ พร้อมย้ำว่าต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง และโครงการต้องอยู่รอดและพึ่งพาตัวเองได้
“ไม่ใช่ 20 บาท แล้วมานั่งหาส่วนต่างทุกปี ตั้งเป็นงบประมาณ มันไม่ใช่ หรือไปซื้อกิจการจากลงทุนมา ก็ไม่ใช่เพราะคนที่ลงทุนก็ต้องเสี่ยง” นายอนุทิน กล่าว
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค เปิดเผยภายหลังหารือกับภาคเอกชน ว่า วันนี้เป็นการหารือกันระหว่างสมาคมภัตตาคารอาหารแห่งประเทศไทย แพลตฟอร์ม วงใน ไลน์แมน แกร็บ มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความเห็น “โครงการคนละครึ่ง”ภาคเอกชนมีความพร้อมมากที่อยากจะช่วยเหลือในโครงการนี้ ยินดีที่จะแชร์ข้อมูลร้านอาหารให้กับกระทรวงการคลัง ทำฐานข้อมูล หมายความว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ภาคเอกชนเสนอวงเงิน 200 บาทต่อวัน จากเดิมที่โครงการคนละครึ่งให้ 150 บาทต่อวัน ได้รับข้อเสนอ
ส่วนข้อกังวลเรื่องการเก็บภาษีย้อนหลัง ที่ทางร้านค้ากังวลมากว่าเมื่อเข้าโครงการจะทำให้ต้องเสียภาษีย้อนหลัง นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า แนวคิดของนายอนุทินคือไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง และยังมีแนวคิดอีกว่า สิทธิประโยชน์สำหรับผู้อยู่ในระบบภาษีอาจมีเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ยังได้รับข่าวดีจากแพลตฟอร์มต่างๆ ว่าในช่วงที่ทำกิจกรรม อาจจะมีส่วนลดพิเศษในโครงการคนละครึ่งด้วย ซึ่งจะนำข้อเสนอของสมาคมต่างๆ เสนอต่อว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อทำการบ้านไว้ก่อนแล้วจะเริ่มต้นให้เร็วที่สุดหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาล
ส่วนข้อกังวลเรื่องแอปพลิเคชันที่จะใช้ในโครงการนั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เมื่อวาน (8 ก.ย.) ปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า หากอยู่ในฐานระบบอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำเพิ่ม เมื่อถึงเวลาก็ใช้ได้เลย แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ก็ลงทะเบียนใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า รับความชัดเจนว่าปลัดกระทรวงการคลัง มีงบประมาณในส่วนนี้ ทำให้เชื่อว่าตอนนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งหมด จะมีความสุข และมีความหวังในชีวิตมากขึ้น ว่าเราจะรอดแล้ว นอกจากนี้ เท่าที่รับฟังเสียงของประชาชนทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า ต้องการโครงการคนละครึ่งกลับมา