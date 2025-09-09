ชมรมร้านอาหาร วอน อนุทิน ออกมาตรการช่วย SME อยู่ในระบบเสียภาษี แต่ไม่สามารถร่วม คนละครึ่งได้
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายสรเทพ โรจน์พจนารัช สตีฟ ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย เปิดเผยว่า นายกอนุทิน ช่วยออกมาตราการสำหรับร้านอาหารที่เป็น SMEs อยู่ในระบบที่เสียภาษีมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้
4 เดือนของนายกอนุทิน อยากเห็นทีมเศรษฐกิจที่กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งรากหญ้าและ SMEs รวมถึงการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568
เศรษฐกิจของประเทศไทยบอบช้ำมานานมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงพ่อค้าแม่ขายรากหญ้า
เข้าใจว่า 4 เดือนสำหรับนายกอนุทินคงทำงานไม่ทันและได้อะไรไม่มากในการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ
แต่ขอฝากว่า ภาคธุรกิจระดับรากหญ้า และ SMEs รายเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อยากให้เร่งทำ เศรษฐกิจระยะสั้นกระตุ้นการใช้จ่ายปลายปี และ วางแผนการท่องเที่ยวในปีหน้าแบบบูรณาการไว้ด้วยเลย รวมถึงการออกมาตราการพยุงภาคธุรกิจ SMEs ซึ่งกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ซอมบี้เพราะกระแสเงินสดหมดกันแล้วรวมถึงการแบกภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีมาในช่วงโควิด ดังนั้นขอฝากความหวังในระยะสั้นที่ท่านเข้ามาช่วยออกมาตราการเร่งด่วนก่อน
- การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อจับจ่ายของประชาชน พ่อค้าแม่ขายด้วยโครงการคนละครึ่ง+ เพราะจะสามารถพยุงภาคเศรษฐกิจรากหญ้าได้ทันทีซึ่งนายกอนุทินกำลังจะออกโครงการคนละครึ่งบวกมาแล้ว
- สำหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร SMEs ที่อยู่ในระบบและเสียภาษีมาโดยตลอดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ ทางชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขอให้ช่วย เร่งออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ SMEs ร้านอาหารรายย่อยด้วยการใช้มาตราการภาษีซึ่งรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณโดยให้ บุคคลธรรมดาสามารถเก็บใบกำกับภาษีจากร้านอาหารไปลดหย่อนภาษีได้ในปี 2570 ไม่เกิน 20,000 และ นิติบุคคลสามารถใช้ใบกำกับภาษีจากการจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมนาเลี้ยงรับรองไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ไม่เกิน 2 แสนบาท
- เร่งออกซอฟโลนให้ ผู้ประกอบการดอกเบี้ยไม่เกิน 2.5% เพื่อนำไปเติมกระแสเงินสดในระบบของบริษัทโดยให้ บสย ค้ำประกัน
- ทำแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและภายในประเทศแบบเร่งด่วนและบูรณาการระยะยาวของปี 2569 เช่น ทำโครงการแจกเงินช้อปปิ้งในแอปพิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คนละ 3,000 บาทเพื่อนำมาใช้จ่ายได้ทั้ง อาหารและที่พัก รวมถึงเร่งทำแคมเปน บินต่อไฟล์ภายในประเทศเมื่อบินสายการบินไทยมาประเทศไทย สามารถบินฟรีเมื่อบินไปเมืองรองภายในประเทศได้เป็นต้น
- อยากเห็น รมต พาณิชย์ เร่งลงมือทำควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน เพราะที่ผ่านมากลไกราคาผิดปกติไปมาก เช่นราคาสินค้าเกษตหน้าฟาร์มราคาตกแต่พอมาถึงมือผู้บริโภคกลับสูง
- อยากให้ รมต ที่ดูแลเรื่องพลังงานเร่งออกมาตราการระยะสั้น ควบคุมราคาค่าไฟ ค่าน้ำมัน เพื่อไตรมาสสุดท้ายจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และภาคธุรกิจต่างๆได้ ที่สำคัญจะเป็นการกระตุ้น GDP ของประเทศไปได้ด้วย