ตั๋วเดือน รถไฟฟ้า BTS กลับมาแล้ว เปิดจำหน่ายราคาโปรโมชั่น 11 ก.ย.นี้
จากกรณีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ปิดการจำหน่ายแพคเกจเที่ยวเดินทาง Xtreme Savings หรือ แพคเกจรายเดือน เนื่องจากรัฐบาลเปิดลงทะเบียน โครงการรถไฟฟ้า 20 บาท ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ต้องเสียค่าเดินทางมากขึ้น ซ้ำเติมค่าครองชีพสูงลิ่ว
ทว่าเมื่อรถไฟฟ้า 20 บาท ส่อแววสะดุด เสียงเรียกร้องของผู้โดยสารที่ขอให้ BTS พิจารณานำ “ตั๋วเดือน” กลับมา ล่าสุดความเดือดร้อนดังกล่าว BTS ได้รับทราบแล้ว
โดยเช้าวันที่ 10 กันยายน รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ประกาศข่าวดีเรื่อง “ตั๋วเดือน” ว่า 11 ก.ย.นี้! แพคเกจเที่ยวเดินทางบีทีเอส Xtreme Savings พร้อมให้จำหน่ายบนแอพพ์แรบบิท รีวอร์ดส และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
หลังจากเติมเที่ยวเดินทางเข้าบัตรแรบบิท ผู้โดยสารจะต้องเดินทางเที่ยวแรกภายใน 7 วัน และใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือได้ตามอายุแพคเกจ
เงื่อนไขแพคเกจเที่ยวเดินทางบีทีเอส Xtreme Savings
- ใช้คูปองบนแอพพ์ Rabbit Reward ได้ตามอายุแพคเกจ กรณีซื้อแพคเกจที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวจะเติมเข้าทันที
- ใช้เที่ยวแรกภายใน 7 วัน
- ใช้เที่ยวเดินทางที่เหลือตามได้ตามอายุแพคเกจ 30 หรือ 60 วัน
สำหรับ เส้นทางหมอชิต-อ่อนนุช และ เส้นทางสนามกีฬาแห่งชาติ-วงเวียนใหญ่ จะใช้แพคเกจเที่ยวเดินทางราคา 34 บาทต่อเที่ยว โดยคำนวณจากแพคเกจบุคคลทั่วไป 35 เที่ยว ราคา 1,190 บาท ราคาต่อเที่ยว 27 บาท คำนวณจากแพคเกจนักเรียน/นักศึกษา 35 เที่ยว ราคา 945 บาท
ทั้งนี้ ราคาโปรโมชั่น “ตั๋วเดือน” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569