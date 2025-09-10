สุริยะ-มนพร ยิ้ม อำลา ‘คมนาคม’ พร้อมฝาก รัฐมนตรีใหม่สานต่อโครงการ พระราม2
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่กระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นางมนพร เจริญศรี รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ทีมงานกระทรวงคมนาคมสังกัดพรรคเพื่อไทย เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงคมนาคม พร้อม อำลาตำแหน่งกับข้าราชการกระทรวงคมนาคม หลังปฏิบัติงานทั้งหมด 2 ปีกว่า ตั้งแต่ปี 2566
นายสุริยะ กล่าวว่า ตนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ตนและ นางมนพร เจริญศรี และ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทีมงานทุกฝ่าย ได้ทุ่มเท ใช้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ ทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ซึ่งมีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง พร้อมฝากข้าราชการให้ทำงานร่วมกับรัฐมนตรีท่านใหม่อย่างเต็มที่เพื่อเดินหน้าโครงการสำคัญให้แล้วเสร็จ
นายสุริยะ กล่าวว่า สำหรับโครงการสำคัญที่อยากฝากให้ รัฐมนตรีคมนาคมท่านใหม่ ช่วยสานต่อ คือ โครงการการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 (M82) ที่อยากจะให้ผลักดันแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568 นี้ตามแผนเดิมที่วางไว้ รวมถึง การสานต่อ โครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งถ้าหากดำเนินการต่อก็จะเป็นประโยชน์แก่ระบบขนส่งของประเทศเป็นอย่างยิ่ง รวมถึง การดำเนินการแก้ปัญหาการรอต่อคิวของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในท่าอากาศยาน โดยที่ผ่านมา เราก็ได้มีการไปติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการต่อคิวตรวจค้นเข้า-ออกเมือง ซึ่งก็อยากจะฝากให้ดูแลเรื่องนี้ต่อเนื่อง
นายสุริยะ กล่าวว่า สำหรับ โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของ กระทรวงคมนาคมยุคตน ซึ่งล่าสุดทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีมติเอกฉันท์รับหลักการ “ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ” สนับสนุนเดินหน้ารถไฟฟ้า 20 บาทแล้วหลังจากนั้นจะเข้าการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ทั้งนี้ จากที่ตนได้ทราบข่าว ตนไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีท่านใหม่จะดำเนินการต่อหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็เคารพการตัดสินของรัฐมนตรีใหม่ ว่า ตัดสินใจจะผลักดันต่อหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีใหม่ ตนเองไม่อยากก้าวล่วง
ด้าน นางมนพร กล่าวว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดัน พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย จนขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในวาระ 2 และวาระ 3 แล้ว ใครจะเป็นรัฐบาลใหม่ สามารถนำไปใช้ได้เลยเพราะถ้ากฎหมายผ่านจะทำให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยทำงานได้ง่ายขึ้น ส่วนโครงการแลนบริดจ์ ก็อยากให้ดำเนินการต่อ แต่รัฐบาลรับปากว่าจะอยู่แค่ 4 เดือน จึงยังไม่ทราบว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อหรือไม่