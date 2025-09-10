เศรษฐกิจ

ผู้ส่งออกข้าว จี้รบ.แก้พิษ เงินบาทแข็งค่า เป็นวาระด่วน ชี้ทำราคาข้าวตกต่ำรุนแรง

ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ จี้รบ.แก้พิษเงินบาทแข็งค่า เป็นวาระด่วน ชี้ช้าเสียแชร์ตลาดโลก-ราคาข้าวตกต่ำ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ ผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกข้าวไทย ดังนี้

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยขอแสดงความ ห่วงใยและความกังวลอย่างยิ่ง ต่อสถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และรายได้ของเกษตรกรไทยนับล้านครัวเรือน

นับตั้งแต่ต้นปี 2568 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 7% ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ เช่น อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ต่างมีค่าเงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ความแตกต่างด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับคู่แข่งสูงมากถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์

ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (ที่มา: xe.com)

”         บาทไทย (THB)       : 34.33  ? 31.68 /USD (+7.7% แข็งค่า)

”         รูปีอินเดีย (INR)       : 85.57  ? 88.19 /USD (-3.1% อ่อนค่า)

”         ดองเวียดนาม (VND) : 26,269 ? 26,396 /USD (-3.6% อ่อนค่า)

”         รูปีปากีสถาน (PKR)  : 283.69 ? 283.53 /USD (-1.8% อ่อนค่า)

ส่วนต่างค่าเงินเมื่อเทียบกับไทย

”         อินเดีย: 10.8%

”         เวียดนาม: 11.3%

”         ปากีสถาน: 9.5%

สำหรับผลกระทบสำคัญนั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน หากผู้ส่งออกไทย อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ต่างขายข้าวขาว 5% ในราคา FOB 350 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เท่ากัน รายได้ที่แปลงเป็นเงินบาทจะแตกต่างกันดังนี้: ประเทศส่วนต่างค่าเงินเมื่อเทียบไทย รายได้ (บาท/ตัน) มากกว่าไทย (บาท/ตัน)

ไทย            –                                                       11,025                           –

อินเดีย       +10.8%           12,216                    +1,191

เวียดนาม    +11.3%          12,271                    +1,246

ปากีสถาน                           +9.5%                     12,072                     +1,047

ตารางนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ขาย FOB เท่ากัน แต่ประเทศคู่แข่งได้รับเงินมากกว่าไทยถึง 1,000-1,250 บาท/ตัน ซึ่งหมายความว่า ชาวนาไทยได้รับรายได้น้อยกว่าชาวนาประเทศคู่แข่งทันทีจากผลของค่าเงินบาทแข็ง

ไม่ใช่เพราะราคาข้าวต่ำกว่า แต่เป็นเพราะความเสียเปรียบด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง เมื่อคำสั่งซื้อลดลง ผลกระทบจะตกสู่เกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงนาปีปลายปีนี้ที่ผลผลิตกำลังจะออก หากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัว จะยิ่งซ้ำเติมให้ราคาข้าวในประเทศลดต่ำลงอย่างรุนแรง

ดังนั้น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจึงขอให้ รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม เพื่อดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากเกินไปเท่านั้น

แต่ยังควรดำเนินการให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสู่ระดับที่สามารถแข่งขันได้ และคงความมั่นคงไม่ให้เกิดความผันผวนรุนแรง สถานการณ์นี้ถือเป็น วาระเร่งด่วน หากไม่มีการแก้ไขทันท่วงที ค่าเงินบาทที่แข็งและผันผวน จะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และสร้างผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของเกษตรกรไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้