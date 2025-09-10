ผู้ส่งออกข้าว จี้รบ.แก้พิษ เงินบาทแข็งค่า เป็นวาระด่วน ชี้ทำราคาข้าวตกต่ำรุนแรง

ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ จี้รบ.แก้พิษเงินบาทแข็งค่า เป็นวาระด่วน ชี้ช้าเสียแชร์ตลาดโลก-ราคาข้าวตกต่ำ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ ผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกข้าวไทย ดังนี้
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยขอแสดงความ ห่วงใยและความกังวลอย่างยิ่ง ต่อสถานการณ์การแข็งค่าของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และรายได้ของเกษตรกรไทยนับล้านครัวเรือน
นับตั้งแต่ต้นปี 2568 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 7% ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ เช่น อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ต่างมีค่าเงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ความแตกต่างด้านอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับคู่แข่งสูงมากถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์
ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (ที่มา: xe.com)
” บาทไทย (THB) : 34.33 ? 31.68 /USD (+7.7% แข็งค่า)
” รูปีอินเดีย (INR) : 85.57 ? 88.19 /USD (-3.1% อ่อนค่า)
” ดองเวียดนาม (VND) : 26,269 ? 26,396 /USD (-3.6% อ่อนค่า)
” รูปีปากีสถาน (PKR) : 283.69 ? 283.53 /USD (-1.8% อ่อนค่า)
ส่วนต่างค่าเงินเมื่อเทียบกับไทย
” อินเดีย: 10.8%
” เวียดนาม: 11.3%
” ปากีสถาน: 9.5%
สำหรับผลกระทบสำคัญนั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน หากผู้ส่งออกไทย อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ต่างขายข้าวขาว 5% ในราคา FOB 350 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เท่ากัน รายได้ที่แปลงเป็นเงินบาทจะแตกต่างกันดังนี้: ประเทศส่วนต่างค่าเงินเมื่อเทียบไทย รายได้ (บาท/ตัน) มากกว่าไทย (บาท/ตัน)
ไทย – 11,025 –
อินเดีย +10.8% 12,216 +1,191
เวียดนาม +11.3% 12,271 +1,246
ปากีสถาน +9.5% 12,072 +1,047
ตารางนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ขาย FOB เท่ากัน แต่ประเทศคู่แข่งได้รับเงินมากกว่าไทยถึง 1,000-1,250 บาท/ตัน ซึ่งหมายความว่า ชาวนาไทยได้รับรายได้น้อยกว่าชาวนาประเทศคู่แข่งทันทีจากผลของค่าเงินบาทแข็ง
ไม่ใช่เพราะราคาข้าวต่ำกว่า แต่เป็นเพราะความเสียเปรียบด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง เมื่อคำสั่งซื้อลดลง ผลกระทบจะตกสู่เกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะในช่วงนาปีปลายปีนี้ที่ผลผลิตกำลังจะออก หากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอตัว จะยิ่งซ้ำเติมให้ราคาข้าวในประเทศลดต่ำลงอย่างรุนแรง
ดังนั้น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจึงขอให้ รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม เพื่อดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาท ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากเกินไปเท่านั้น
แต่ยังควรดำเนินการให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสู่ระดับที่สามารถแข่งขันได้ และคงความมั่นคงไม่ให้เกิดความผันผวนรุนแรง สถานการณ์นี้ถือเป็น วาระเร่งด่วน หากไม่มีการแก้ไขทันท่วงที ค่าเงินบาทที่แข็งและผันผวน จะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก และสร้างผลกระทบเชิงลบต่อรายได้ของเกษตรกรไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้