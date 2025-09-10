BEM มั่นใจรายได้ไม่สะเทือน แม้นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทยังไม่ชัดเจน
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า ประเด็นความไม่แน่นอนของนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีผู้โดยสารเฉลี่ยในวันทำงานมากกว่า 5 แสนเที่ยวต่อวัน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ 5.2 แสนเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นถึง 7% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2568
นายสมบัติ กล่าวว่า แนวโน้มผู้โดยสารยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รายรอบแนวเส้นทาง และการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่จะทยอยเปิดให้บริการในอนาคต เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออกที่คาดว่าจะเปิดในอีก 2 ปีข้างหน้า รวมถึงส่วนตะวันตกที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้าสู่สายสีน้ำเงินและเอื้อต่อการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกมากขึ้น
“BEM พร้อมตอบรับนโยบายของภาครัฐทันที หากโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทเดินหน้าต่อ แต่ในมุมของบริษัทแล้ว ไม่ว่านโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่กระทบต่อรายได้ระยะยาว” นายสมบัติ กล่าว
นายสมบัติ กล่าวว่า ทั้งนี้ BEM ได้เร่งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้โดยสารใช้บัตร EMV ในการชำระค่าโดยสาร เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาความสะดวกและรวดเร็ว โดยได้จัดทำช่องทางพิเศษ “Fast Track” สำหรับผู้ใช้บัตร EMV ในสถานีที่มีปริมาณผู้โดยสารสูง เช่น สถานีสุขุมวิท และสถานีลุมพินี จากปัจจัยบวกดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจทางพิเศษและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BEM จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป