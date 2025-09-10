ปลัดคลัง เผย คนละครึ่งรอบใหม่ ให้สิทธิพิเศษผู้เสียภาษี 11 ล้านราย รัฐช่วยจ่าย 60% คนทั่วไป-บัตรคนจนได้ 50%
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณี รัฐบาลอนุทิน มีแนวคิดที่จะนำโครงการ “คนละครึ่ง” มาปัดฝุ่นใหม่ โดยใช้รูปแบบ “คนเสียภาษี” ได้สิทธิ 60:40 ส่วน “ประชาชนทั่วไป” ได้สิทธิ 50:50 ว่า แนวคิดเบื้องต้นของโครงการ “คนละครึ่ง” จะแบ่งเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% และจ่ายด้วยตัวเอง 40% หรือ 60:40 ใช้สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน โดยรูปแบบนี้จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าประชาชนทั่วไป เพราะถือเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี
ส่วนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ รัฐร่วมจ่าย 50% และจ่ายด้วยตัวเอง 50% หรือ 50:50 โดยคาดว่าหลักเกณฑ์จะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งเดิม เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยและเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง
“หลักเกณฑ์น่าจะคล้ายของเดิมที่สุด 80-90% แล้วก็มาปรับปรุงอะไรให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นประชาชนคุ้นเคยกับ “คนละครึ่ง” เดิมยังไง ซึ่งหลักน่าจะเหมือนเดิม แล้วก็ปรับบางเรื่องให้มีกิมมิคมากขึ้น เช่น 60:40 แต่อาจจะมีเรื่องใหม่ๆ ซึ่งยังไม่รู้ โดยวันนี้อยู่ระหว่างการออกแบบนโยบายนี้อยู่” ปลัดคลัง กล่าว
นายลวรณกล่าวว่า สำหรับในเรื่องของงประมาณที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวนั้น หากเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค.68 เป็นต้นไป จะใช้เงิงบประมาณ 2569 จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 25,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ หากโครงการมีขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายวงเงินให้ครอบคลุมมากขึ้น อาจต้องพิจารณาดึงงบประมาณจากงบกลางรายการอื่นมาสมทบ
“เดี๋ยวคงต้องหารือกับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งว่า รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนใดเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะแม้การใช้งบประมาณมากจะเป็นผลดี แต่ก็ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนว่า เงินที่มีอยู่ควรนำไปใช้ในด้านใดบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ควรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งว่า เงินที่มีอยู่นี้ควรแบ่งไปทำอะไร และมีเรื่องใดที่รัฐบาลอยากผลักดันเป็นพิเศษ” นายลวรณ กล่าว