ททท.รุกตลาดอินเดีย ดึงคู่รักจัดงานแต่งในไทย ปักหมุดภาคใต้สู่จุดหมายฉลองความรัก
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ตลาด Wedding & Honeymoon ของอินเดียเป็นตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษที่มีศักยภาพสูงและเติบโตโดดเด่น เนื่องจากชาวอินเดียให้ความสำคัญกับการจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ ใช้เวลาจัดงานหลายวัน และมีการเชิญแขกผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้งจำนวนมากประมาณ 200-400 คน รวมถึงมีงบประมาณในการใช้จ่ายกับการจัดงานแต่งงานอย่างเต็มที่ โดยไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการแต่งงานของชาวอินเดีย จึงจัดงาน The Celebration with Care Wedding Planners Fam Trip & Trade Meet ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน นำคณะ Wedding Planner และออร์แกไนเซอร์ จากอินเดีย พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเดินทางสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการจัดงานแต่งงานและงานเฉลิมฉลองในจุดหมายปลายทางจังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพ เร่งเครื่องหนุนตลาดอินเดียทะลุเป้าหมายกว่า 2 ล้านคนในปี 2568 สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท
“จากความสวยงามและความหลากหลายของสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน ความพร้อมของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว บริการที่ครบวงจร ทั้งการตกแต่ง พิธีการ การจัดเตรียมอาหาร และความเชี่ยวชาญในการบริการรองรับงานแต่งแบบอินเดียของโรงแรมและออร์แกไนเซอร์ในไทย รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทางจากมาตรการยกเว้นวีซ่า รวมถึงความคุ้มค่าในการจัดงานในประเทศไทยที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าอินเดียประมาณ 20-40% ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวอินเดียในการจัดงานแต่งงานและเฉลิมฉลองในแต่ละวาระ” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน The Celebration with Care Wedding Planners Fam Trip & Trade Meet ททท.นำคณะ Wedding Planner & Organizer จากอินเดีย จำนวน 20 ราย เดินทางมาร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่ภาคใต้ จากจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี จำนวน 31 ราย แบ่งเป็น โรงแรมที่พัก 24 ราย เรือท่องเที่ยว 3 ราย แหล่งท่องเที่ยว 2 ราย สายการบิน 1 ราย และผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 1 ราย ในวันที่ 4 กันยายน 2568 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช พร้อมเดินทางสำรวจโรงแรมที่พักที่มีความพร้อมในการรองรับการจัดงานแต่งงานและงานเฉลิมฉลอง และสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ บริการสปาและเวลเนส กิจกรรมชายหาด และช้อปปิ้งต่างๆ
ทั้งนี้ จากนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางเข้าประเทศไทยในปี พ.ศ.2566-2567 ททท. คาดว่ามีจำนวนคู่แต่งงานชาวอินเดียเดินทางมาจัดงานแต่งงานในประเทศไทยกว่า 1,200 คู่ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการจัดงานแต่งงานมูลค่าประมาณ 10-20 ล้านบาท ซึ่งประมาณการว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 17,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-9 กันยายน 2568 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 1,627,414 คน เติบโต 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ถือเป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่ 3 ที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด รองจากจีน และมาเลเซีย
