ส.อ.ท. ขอรัฐออกมาตรการหนุนเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เชียร์เพิ่มคนละครึ่ง 200 บ. -สูตร 60/40 

ปธ.ส.อ.ท. ขอรัฐออกมาตรการหนุนเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เชียร์เพิ่มเงินคนละครึ่ง 200 บาท สูตร 60/40
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เตรียมปัดฝุ่นใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า มาตรการนี้ถือเป็นมาตรการที่ดี ประชาชนชื่นชอบ ตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังใช้งบประมาณไม่มาก โดยไทยมีแพตฟอร์มที่มีความพร้อม เพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับเงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับการใช้ โดยข้อดีของมาตรการดังกล่าวคือการกระจายไปได้เร็ว กว้าง และลึก ซึ่งถือว่าเปนหัวใจสำคัญ เนื่องจากหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมา แม้ว่าจะมีเม็ดเงินจริงแต่เป็นการกรจุกตัว ไม่กระจายตัว
“ส่วนการจะเพิ่มวงเงินเป็น 200 บาทตามข้อเสนอของภาคธุรกิจ มองว่าเป็นการเพิ่มให้เหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวนั้นเห็นด้วย หรือการออกสูตรที่เรียกว่า 60 : 40 และ 50 : 50 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจากประสบการณ์ที่เคยมีโครงการดังกล่าวนี้มาก่อนหน้านั้น มองว่าอะไรที่เป็นโครงการที่ดีสามารถนำกลับมาใช้ได้ทันที ไม่ต้องคิดใหม่ และมีข้อพิสูจน์แล้วว่าได้ผล เป็นที่นิยม แค่นำมาปรับเงื่อนไขเล็กน้อยให้มีความเหมาะสมก็พอ”นายเกรียงไกรกล่าว
รัฐบาลจะต้องรีบเร่งนำเม็ดเงินลงไปในระบบ เพราะปัญหาของไทยคือ รากหญ้า โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับอนิสงส์จากมาตกรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมา ดังนั้นจึงต้องกำลังซื้อ และทำให้เม็ดเงินดังกล่าวเหล่านี้ลงไปให้ลึกและกว้างที่สุด โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งภาคท่องเที่ยวเป็นอีกเครื่องยนต์ที่สำคัญในช่วง 4 เดือนของรัฐบาล เพราะปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ต้องพยายามกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่หายไปมากในช่วงครึ่งปีแรก อยากให้กระตุ้นท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โรงแรมทุกขนาด เพื่อให้รายได้เข้าถึงทุกกลุ่ม
“สิ่งที่พูดมาตลอดก็คือจะทำให้อย่างไรให้ท่องเที่ยวเมืองรองเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น จีน ซึ่งประสบความสำเร็จ โดยที่เม็ดเงินที่กระจายลงไปต้องเร็วและลึกที่สุด เพราะจะทำให้โรงแรมในต่างจังหวัด ที่พักของคนไทย ได้ประโยชน์ ร้านค้าในพื้นที่ได้ขายของ เกิดการจับจ่ายใช้สอย”นายเกรียงไกรกล่าว
