หอการค้าไทยขอบคุณรัฐบาล–กองทัพ หนุนผ่อนปรนด่านชายแดน
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย–กัมพูชา สมัยพิเศษ จัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน ณ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้การหารือร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการใช้กลไกทวิภาคี เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพและความร่วมมือ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และการพิจารณาผ่อนปรนให้มีการเปิดด่านบางประเภทและบางจุด ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจ การค้าชายแดน และการขนส่งระหว่างประเทศ
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาว่าจะมีวิธีที่จะบริหารจัดการแบ่งโซนพื้นที่ตามความตึงเครียดของสถานการณ์ตามลำดับ โดยโซนหนึ่ง มีความตึงเครียดสูงสูงคือพื้นที่กองทัพภาค 2 ประกอบไปด้วยอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โซนสอง คือ สระแก้ว พื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 โซนสาม คือ จันทบุรี และตราด มีความตึงเครียดน้อยกว่าจุดอื่น
การแบ่งโซนดังกล่าวนำมาซึ่งแนวความคิดในการผ่อนผัน ซึ่งจะดูที่สถานการณ์ในระดับความตึงเครียดและจากที่ผู้ประกอบการขอให้ผ่อนปรนบ้างจึงได้ดำเนินการในโซนที่ 3 ก่อน และมอบหมายให้กองกำลังจันทบุรี-ตราด ไปพิจารณาดำเนินการ เพราะเป็นมาตรการทางด้านความมั่นคง โดยให้ประสานงานในพื้นที่กับกรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางที่นำมาเจรจากัน
“หอการค้าไทยขอขอบคุณ รัฐบาลไทย และกระทรวงกลาโหมโดยพลเอกณัฐพล นาคพานิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการเจรจาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อย สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง” นายพจน์ กล่าว
