GO Hotel ปัดหมุดให้บริการย่านสุวรรณภูมิ ปลายปีนี้ ตั้งเป้า 5 ปีเปิด 25แห่งทั่วประเทศ

GO Hotel ปัดหมุดให้บริการย่านสุวรรณภูมิ ปลายปีนี้ ชูจุดเด่นใกล้สนามบิน 10 นาที ตั้งเป้า 5 ปีเปิด 25แห่งทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรมและ GO Hotel เปิดเผยว่า จากความสำเร็จการพัฒนาโมเดลธุรกิจโรงแรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่แบบ GET SET GO! HAPPY ภายใต้แนวคิด ‘สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม’ โดยกลยุทธ์สำคัญคือ เลือกปักหมุดสร้างโรงแรมบนทำเลศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งยังเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์นักเดินทาง ทั้งผู้ที่มาทำธุรกิจและเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาได้พิสูจน์ความสำเร็จให้เห็นจากการพัฒนาโรงแรมทั้ง 4 แห่งบนทำเลสำคัญๆ ทำให้มั่นใจเดินหน้าขยายสู่ GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งที่ 5 และเป็นแฟล็กชิพแห่งแรกของแบรนด์ อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 10 นาที และติดกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง พร้อมเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ โดยจะเปิดให้บริการปลายปีนี้
สำหรับ GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีจำนวนห้องพัก 179 ห้อง เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ GO Hotel ที่ใหญ่ที่สุด ณ ขณะนี้ โดยห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 18-34 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยการออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ ร้านอาหารในโรงแรม, ห้องพัก Pet Friendly รองรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม, ระบบชำระเงินไร้สัมผัส (Contactless Payment), สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ในราคาที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่ เช่น รถรับส่งจากสนามบินมายังโรงแรม และจัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง พร้อมเชื่อมโยงกับ The 1 เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถสะสมคะแนนในการแลกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งนับเป็น Loyalty ที่แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจเครือเซ็นทรัล
นายภูมิกล่าวว่า นอกจากนี้ ศักยภาพทำเลย่านสุวรรณภูมินั้น ยังถือเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อทั้งกรุงเทพฯ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจุดเริ่มต้น และนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางควบคู่ไปกับการพักผ่อน โดยรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง ทำให้พื้นที่นี้ถูกวางตำแหน่งเป็นจุดยุทธศาสตร์รองรับนักเดินทางทุกกลุ่มอย่างแท้จริง
นายภูมิ กล่าวต่อว่า จากการปักหมุดในทำเลศักยภาพและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จึงทำให้ GO Hotel เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเราเปิดไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ GO Hotel บ่อวิน, GO Hotel ชลบุรี, GO Hotel ศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี และ GO Hotel บ้านฉาง จังหวัดระยอง รวม 316 ห้อง และบริษัทตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศตามการเติบโตของห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะเปิด GO Hotelให้ครบ 25 แห่งทั่วประเทศ รวมห้องพัก 1,500 ห้อง