ปธ.ส.อ.ท. วอน ”อนุทิน” สร้างกลไกทีมเศรษฐกิจ สร้างทีมเวิร์ครมต.คนนอก-พรรคร่วม
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงโฉมหน้าทีมเศรษฐกิจ ที่ล่าสุด นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ตอบรับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย ว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะได้ผู้บริหารที่มีฝีมือ เพียงแต่ต้องประสานกับภาคราชการให้ราบรื่น เพราะหากเทียบกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทุกคนล้วนผ่านการทำงานกับข้าราชการมาก่อน
นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจที่เหลืออยากให้ นายอนุทิน ให้ความสำคัญเช่นกัน ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อต้องทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับคลัง พลังงาน และพาณิชย์ ซึ่งพบว่าทั้ง 4 กระทรวงมีรัฐมนตรีมาจากพรรคร่วมรัฐบาล
“จึงอยากให้นายอนุทินสร้างกลไกที่ทำให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกกระทรวงทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ต่างคนต่างทำเหมือนในอดีต ต้องสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพให้ได้”นายเกรียงไกรกล่าว