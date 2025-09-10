การบินไทย จ่อยกเลิกเฟิร์สคลาส ทุกเส้นทาง อัพเกรดชั้นธุรกิจให้หรูขึ้น ตามเทรนด์โลก
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยมีแผนยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสารให้มีความสะดวกสบาย ผ่านการลงทุนอัพเกรดเครื่องบินในฝูงบินทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึงสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสารทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ (Home Base) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายชาย กล่าวว่า ตามแผนระยะ 2-3 ปีข้างหน้า การบินไทยจะปรับโครงสร้างที่นั่งภายในห้องโดยสารของฝูงบินทั้งหมดให้มี 3 ชั้นบริการ ประกอบด้วย 1.ชั้นธุรกิจ (Business Class) 2.ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Premuim Economy) และ 3.ชั้นประหยัด (Economy) โดยจะยกเลิกให้บริการชั้นโดยสารเฟิรสต์คลาส (First Class) หรือชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นบริการพิเศษสุด ที่มีที่นั่งกว้าง ปรับเป็นที่นอนได้ พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม และบริการระดับพรีเมี่ยม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของธุรกิจการบินทั่วโลก
“ที่ผ่านมาสายการบินรายใหญ่ของโลกก็ทยอยยกเลิกชั้นโดยสารเฟิรสต์คลาสไปแล้ว และปรับให้เหลือสูงสุดแค่ชั้นธุรกิจเช่นกัน อาทิ อเมริกันแอร์ไลน์ สายการบินหลักของสหรัฐอเมริกา เตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินประจำชาติของตุรกี โอมานแอร์ สายการบินประจำชาติโอมาน แอร์นิวซีแลนด์ สายการบินประจำชาติของนิวซีแลนด์ มาเลเซียแอร์ไลน์ สายการบินประจำชาติมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการบินไทยนั้นได้ทยอยยกเลิกไประยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันเหลือให้บริการอยู่ 2-3 เส้นทาง เช่น กรุงเทพฯ-ลอนดอน กรุงเทพฯ-นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น” นายชายกล่าว
นายชาย ยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายที่มากกว่าที่นั่งชั้นธุรกิจ การบินไทยจะติดตั้งที่นั่งที่มีความพรีเมี่ยมมากกว่าชั้นธุรกิจ สำหรับให้บริการแถวหน้าสุดในทุกเส้นทางบินเข้ามาทดแทน เพื่อเพิ่มทางเลือกอีกระดับหนึ่ง
นายชายกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ในระยะ 2 ปีข้างหน้าการบินไทยยังมีการปรับปรุงเครื่องบินลำตัวกว้างโบอิ้ง B 777-300 ER จำนวน 14 ลำ โดยติดตั้งที่นั่งชั้นบิสซิเนสใหม่พร้อมประตูส่วนตัว รวมถึงที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Premium Economy) และที่นั่งชั้นประหยัดแบบใหม่ รวมถึงเครื่องแอร์บัส A350 จำนวน 20 ลำ ที่มีแผนติดตั้งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับห้องโดยสาร เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมี่ยมให้แก่ผู้โดยสารในเส้นทางบินระยะไกล โดยจะเริ่มการปรับปรุงในปี 2571
ขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner ลำใหม่ จำนวน 45 ลำ ที่มีแผนรับมอบในอนาคนนั้น จะเริ่มรับมอบชุดแรกจำนวน 9 ลำ ในปี 2571 ซึ่งเครื่องบินใหม่ทั้งหมดที่จะเข้ามานี้ก็จะไม่มีชั้นเฟิรสต์คลาสเช่นกัน และจะเป็นชั้นผู้โดยสารเหมือนกันทั้งลอต รวมถึงเครื่องบินลำใหม่ที่จะจัดหาเข้ามาเพิ่มในอนาคตด้วย
“ตามแผนการพัฒนาอัพเกรดโครงสร้างที่นั่งสายการบินนี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องบินของการบินไทยทั้งหมดมีความคงที่ เหมือน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด” นายชายกล่าว
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ