หม้อสุกี้เดือดไม่หยุด สุกี้ตี๋น้อย เล่นใหญ่จัดคอนเสิร์ตวงดัง ATLAS อัดโปรแรงลด 50%

หม้อสุกี้เดือดไม่หยุด สุกี้ตี๋น้อย เล่นใหญ่จัดคอนเสิร์ต ATLAS อัดโปรแรงลด 50%
ตลาดหม้อสุกี้ยังคงเดือดไม่หยุด หลังจาก สุกี้ MK ขยายแคมเปญบุฟเฟต์ไปจนถึงสิ้นปี ขณะที่ สุกี้ตี๋น้อย ก็จัด Gold แบบพรีเมียม เข้ามาสู้
ล่าสุด สุกี้ตี๋น้อย ดึงศิลปินทีป๊อปชื่อดัง ATLAS มาร่วมแคมเปญ สำหรับสมาชิก Tn Family ทานบุฟเฟต์พร้อมโค้กรีฟิล ตั้งแต่ 276 บาทขึ้นไป สะสม ครบ 12 ครั้ง รับบัตรคอนเสิร์ต ATLAS ฟรี 600 คนแรก คนละ 2 ใบ เริ่มสะสม วันที่ 9 ก.ย. – 8 ต.ค. 2568 ลงทะเบียนร่วมแคมเปญผ่านระบบ Tn Family ได้แล้ววันนี้
โดยงานคอนเสิร์ต จะจัดขึ้น 13 ธันวาคม ที่ เจเจ ฮอลล์ ชั้น 6 เจเจ มอลล์ จตุจักร และประกาศรายชื่อ 13 ตุลาคม
นอกจากนี้ ยังลดราคา 50% ตั้งแต่ 11 -12 กันยายน เวลา 24.00 – 05.00 น. 2 วันเท่านั้น! หรือคือ คืนวันพุธที่ 10 เข้าวันพฤหัสบดีที่ 11 และ คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 เข้าวันศุกร์ที่ 12 กันยายน
ลดบุฟเฟต์ จำนวน 88 สาขา ทั่วประเทศ ไม่รวมค่าเครื่องดื่มรีฟิลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบุฟเฟต์ 109 บาท + เครื่องดื่มรีฟิล 39 บาท + Vat 7% ราคารวม 159 บาท Net