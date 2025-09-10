GO Hotel ปักหมุด 5 ปี ผุด 25 แห่งทั่วไทย เปิดแฟล็กชิพแห่งแรก’สุวรรณภูมิ’ปลายปีนี้

GO Hotel ปักหมุด 5 ปี ผุดโรงแรม 25 แห่งทั่วไทย เปิดแฟล็กชิพแห่งแรก”สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต”ปลายปีนี้
วันที่ 10 กันยายน นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาธุรกิจโรงแรม GO Hotel เปิดเผยว่า วางเป้าหมายภายใน 5 ปี จะขยายสาขาครบ 25 แห่งทั่วประเทศ รวมห้องพัก 1,500 ห้อง หลังจากที่ผ่านมาได้เปิดไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ GO Hotel บ่อวิน, GO Hotel ชลบุรี, GO Hotel ศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี และ GO Hotel บ้านฉาง จังหวัดระยอง รวม 316 ห้อง ล่าสุดเตรียมเปิด GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต แห่งที่ 5 ปลายปี 2568 นี้ โดยมีเป้าหมายมุ่งขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศตามการเติบโตของห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล
“GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จะเป็นแฟล็กชิพแห่งแรกของแบรนด์ อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งถือเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อทั้งกรุงเทพฯและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ยังติดกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบัง และเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มาพร้อมแนวคิดจ่ายง่าย หลับสบาย พักใกล้ บินทัน”นายภูมิกล่าว
นายภูมิกล่าวว่า โดยมีจำนวนห้องพัก 179 ห้อง นับเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ GO Hotel ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ โดยห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 18-34 ตารางเมตร มีการออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ ร้านอาหารในโรงแรม ห้องพัก Pet Friendly รองรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม ระบบชำระเงินไร้สัมผัส มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การตกแต่งสไตล์โมเดิร์นและราคาที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่ เช่น รถรับส่งจากสนามบินมายังโรงแรม และจัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง พร้อมเชื่อมโยงกับ The 1 เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถสะสมคะแนนในการแลกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งนับเป็น Loyalty ที่แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจเครือเซ็นทรัล