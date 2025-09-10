เริ่มแล้ว งานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2025 อัดโปรแรง ปลุกสร้างบ้านใหม่ราคาเดิม

เริ่มแล้วงาน‘รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2025’ อัดโปรแรง ดอกเบี้ยพิเศษ กระตุ้นผู้บริโภคสร้างบ้านใหม่ ‘ราคาเดิม’ก่อนปรับราคาใหม่ปี69
วันที่ 10 กันยายน นายอนันต์กร อมรวาที นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมจัดงาน ‘รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2025’ ในคอนเซ็ปต์ ‘สร้าง อยู่ ดี’ระหว่าง 10-14 กันยายน 2568 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าทุกปีจัดเต็มด้วยข้อเสนอและส่วนลดพิเศษที่น่าสนใจจากบริษัทรับสร้างกว่า 30 บริษัทที่ออกบูธ พร้อมบริษัทวัสดุจำนวนมากที่จะนำสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ และสถาบันการเงิน เข้าร่วมงานในปีนี้
โดยผู้บริโภคที่เข้าชมงานจะได้พบกับไฮไลต์มากมาย ทั้งสินเชื่อ ดอกเบี้ยพิเศษ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของแบบบ้านมากกว่า 1,000 แบบ มีให้เลือกในทุกระดับราคาบ้าน รวมทั้งส่วนลดพิเศษ ของแถม รางวัลจากสมาคมฯ เป็นทองคำมูลค่ารวมกว่า 4 แสนบาท รวมถึงสินค้านวัตกรรมในกลุ่มวัสดุ และโปรโมชันจากบริษัทรับสร้างบ้านที่ร่วมออกบูธภายในงาน
“ในภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองยังอยู่ในช่วงผันผวน แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นเรียล ดีมานด์ ยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้เริ่มต้นสร้างครอบครัว ดังนั้นการตัดสินใจสร้างบ้านยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด ซึ่งงานนี้จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีบ้านในฝันง่ายขึ้น โดยปีนี้ที่ผู้บริโภคยังสามารถสร้างบ้านในราคาเดิมได้อยู่ โดยบริษัทร่มงานยืนยันไม่มีการปรับขึ้นราคาแม้จะอยู่ในช่วงต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม คาดการณ์ว่าต้นทุนของการสร้างบ้านจะปรับใหม่อีกครั้งประมาณต้นปี 2569” นายอนันต์กร กล่าว
นายอนันต์กร กล่าวว่า การจัดงานนี้ไม่ได้เพียงสร้างยอดขาย แต่กระตุ้นเศรษฐกิจหลายภาคส่วน ทั้งบริษัทรับสร้างบ้าน บริษัทวัสดุก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร แรงงาน โดยสมาคมฯ จึงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และยกระดับอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนในการฟื้นความเชื่อมั่นให้กับตลาดอสังหาฯ และกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้านในช่วงปลายปี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 11,000 คน และสร้างยอดขายรวม 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากภายในงาน 3,500 ล้านบาท และยอดขายที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดงานอีก 1,000 ล้านบาท
นายอนันต์กรกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ในไตรมาส 2/2568 ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้าน ปรับตัวลดลง 10% จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดี คาดกว่าในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านจะฟื้นตัวกลับมาได้ โดยมีปัจจัยจากการเติบโตของตลาดต่างจังหวัดที่มีสัดส่วนมากถึง 80% ขณะที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สัดส่วน 20%
“การที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. มีข้อเสนอลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50% นั้น แม้จะไม่ส่งผลต่อตลาดรับสร้างบ้านโดยตรง เพราะเป็นที่ดินของลูกค้า แต่ถือว่าเป็นกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้านได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่สมาคมฯ มีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยผลักดันตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายอนันต์กร กล่าว